Ce salarii au medicii neurologi români faţă de colegii din alte ţări europene

Ce salarii au medicii neurologi români față de colegii din alte țări europene

Ştire online publicată Joi, 13 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Salariile medicilor neurologi din Romania sunt mai mici de aproape 18 ori decat cele ale acelorasi specialisti din strainatate. Prof. dr. Vasile Astarastoae, presedintele Colegiului Medicilor din Romania, a explicat, in cadrul unei conferinte, ca un medic primar neurolog are aproape 800 de euro, comparativ cu salariul medicilor din strainatate care variaza intre 7 si 14 mii de euro.Salariul medicilor specialisti abia ajunge la 500 de euro, comparativ cu salariul de 5-12 mii de euro, in strainatate, iar salariul unui medic rezident care doreste sa studieze Neurologia este, in tara, de 180 - 270 de euro, comparativ cu 1 300 - 2 100 de euro, in strainatate, potrivit paginamedicala.ro