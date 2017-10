Ce să mănânci înainte de sport, ca să poţi slăbi

Ce să mănânci înainte de sport, ca să poți slăbi

Ştire online publicată Joi, 14 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Deși unora li se pare ciudat, înainte de a face mișcare, trebuie să te hrănești, pentru că energia adunată din alimente este absolut necesară pentru a avea un antrenament eficient. Pentru înțelegerea acestei teorii, Unica.ro recomandă un exercițiu simplu: dacă alegi să mănânci paste, dulciuri, pâine, prăjeli în timpul zilei, ai deja un aport de calorii exagerat de mare, deci este posibil să ajungi undeva între 2.500 și 3.000 de calorii pe zi. În aceste condiții, cu siguranță că nivelul de insulină a crescut mult, iar prin faptul că ai adăugat foarte multă glucoză în alimentația ta, ai și favorizat depunerea de grăsimi. Toate astea, pentru că alimentele mai sus menționate au cantități foarte mari de zahăr, sub diferite forme, (glucoză, lactoză, fructoză, amidon), ceea ce la face foarte calorice. Pe de altă parte, au un aport foarte mic de nutrienți, din cauza numărului mare de procesări prin care trec.Reacția organismuluiÎn timpul unei sesiuni de mișcare de o oră, organismul arde maximum 300 sau 450 de calorii, indiferent de tipul de exerciții. În timpul zilei, în funcție de rutina zilnică a fiecăruia, mai poți consuma aproximativ 100 de calorii. Cu cât vei mânca mai multe calorii goale din alimentele mai sus menționate, cu atât organismul tău va ajunge să folosească mai greu grăsimile corpului ca și sursă de energie, cu alte cuvinte, nu vei slabi. De aceea, în programul tău alimentar, baza principală trebuie să fie proteina simplă (mazăre, linte, năut, fasole, semințe de cânepă, ciuperci etc) sau complexă (carnea slabă), după care ne putem orienta către semințe de dovleac, in, floarea soarelui, nuci, gălbenușul de ou, pește, icre - atenție la preparare -, avocado, nucă de cocos și legume de sezon.Toate acestea sunt alimente mai slabe în calorii, dar care vin cu un aport de nutrienți destul de mare, aspect ce ar trebui să fie principalul tău obiectiv.Ce mănânci înainte de antrenament1. O salată unde să adaugi diverse legume, cum ar fi ardei, castraveți, salată verde sau albă, eventual și leguminoase precum fasole, năut, mazăre, plus bucăți de piept de pui.2. Dovlecei, morcovi fierți, broccoli sau conopidă, porumb lângă bucăți de ou sau pește, cu diferite mirodenii (usturoi, ceapă, pătrunjel, piper).3. Salată de țelină și morcov date pe răzătoare, în care poți amesteca nuci și migdale pisate.4. Murături cu grad scăzut de sare și oțet, împreună cu o bucată de carne de vită făcută la cuptor.Ce mănânci după antrenamentMajoritatea persoanelor evită să mănânce după ce au terminat antrenamentul, în acest fel crezând că acea slăbire mult dorită va veni mai repede. Un lucru total greșit, întrucât înfometarea nu duce nicăieri, dimpotrivă, are efect de bumerang. Cu alte cuvinte, nu mănânci acum, dar vei rupe frigiderul mai târziu. Tocmai de aceea, după antrenament, e bine să ai masa destul de consistentă. Asta înseamnă o proporție relativ egală între proteine și carbohidrați, pentru a ajuta musculatura să intre în perioada de refacere în condiții optime, la fel și în ceea ce privește resursele de energie. De cele mai multe ori, antrenorii din săli îți vor recomanda un shake de proteine, eventual cu un surplus de carbohidrați. Dacă programul tău te pune în postura de a face antrenament seara, poți consuma un iaurt cu nuci sau semințe, o salată cu ton în suc propriu, nu în ulei, un pumn de nuci și semințe, pentru a nu lăsa organismul fără hrană în timpul somnului. Și asta, pentru că urmează un somn lung de 7-8 ore, în care organismul trebuie să-și refacă țesuturile musculare, iar acest lucru nu va fi niciodată complet fără hrană.