Ce să mănânci, ca să te laşi de fumat

Ce să mănânci, ca să te lași de fumat

Consumul de fructe și legume proaspete ar putea duce, în timp, la renunțarea la fumat, este concluzia unui studiu coordonat de Gary A. Giovino, profesor de sănătate publică la The State University of New York.În cadrul studiului, la care au participat 1.000 de voluntari fumători, s-a constatat că persoanele care au consumat zilnic cel puțin patru porții de fructe și legume proaspete au raportat o nevoie mai redusă de a fuma, în comparație cu cei care mâncau cel mult două porții de legume și fructe în fiecare zi.În plus, după 14 luni de astfel de regim alimentar, o treime din cei care au mâncat fructe și legume cu regularitate au renunțat la fumat.O posibilă explicație este aceea că aportul de fibre din fructe și legume crește senzația de sațietate. De asemenea, fructele și legumele potențează gustul neplăcut al țigărilor, spre deosebire de alimente precum carnea și de băuturi precum cafeaua și alcoolul.„Mai mult, consumul de astfel de alimente previne revenirea la acest viciu”, spune Gary A. Giovino.