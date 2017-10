Ce riscuri presupune lipsa vaccinării

Cu prilejul Saptamanii Internationale a Vaccinarii, ce are loc in perioada 24-30 aprilie, Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) deruleaza o campanie de informare a pacientilor asupra riscurilor asumate prin refuzul vaccinarii.Campania de informare a vaccinarii din acest an a SNMF se desfasoara sub egida Organizatiei Mondiale a Sanatatii si are ca partener Asociatia “Acces la Sanatate”, o entitate specializata pe comunicarea online catre pacienti si medici.