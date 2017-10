Ce regim alimentar este recomandat persoanelor care suferă de boli de stomac

Este bine cunoscut faptul că, după perioada sărbătorilor sau a vacanțelor „înțesate“ cu grătare și alcool, apar acutizări ale afecțiunilor gastro-intestinale. De aceea, medicii atrag atenția pacienților care suferă de probleme gastrice să acorde o atenție specială regimului alimentar și să revină la o alimentație sănătoasă.Durerile sau „arsurile” la stomac se traduc, de cele mai multe ori, prin afecțiuni extrem de agresive și care nu pot fi controlate în lipsa unui regim alimentar adecvat. Mai mult decât atât, pacienții care suferă, de exemplu, de ulcer, gastrită sau hernie gastrică hiatală nu doar că trebuie să respecte o serie de reguli generale de alimentație, dar trebuie să își schimbe în totalitate stilul de viață. În acest sens, medicii vin cu recomandări clare. „Pacienții care suferă de boli gastro-intestinale trebuie să înțeleagă că tratamentul nu poate înlocui regimul alimentar și că, în lipsa lui, boala nu face decât să se acutizeze. Astfel, sfaturile următoare au drept scop reducerea hipersecreției acide și vindecarea leziunilor gastrice.Sunt interzise alcoolul și tutunul, mesele abundente (se recomandă fragmentarea rației alimentare în trei mese reduse cantitativ și trei gustări pe zi). Orarul meselor trebuie să fie fix, iar pacienții nu trebuie să mănânce în grabă. Trebuie reținute și evitate alimentele care au provocat neplăceri în trecut. În timpul mesei, pacienții trebuie să stea jos, apoi să se odihnească o oră după masa de prânz. Se evită mesele cu mai puțin de trei ore înainte de culcare, pentru că gustările luate prea târziu pot determina hiperaciditate în timpul nopții. Trebuie evitate alimentele și băuturile care conțin cafeină (cafea, ceai, cola - acestea pot crește secreția gastrică acidă), dar și citricele, roșiile și ciocolata, dacă aceste alimente provoacă disconfort. Un ultim sfat foarte important este acela că, la fiecare masă sau gustare, trebuie inclusă o sursă de proteine (lapte, carne, ouă, brânză)”, a explicat dr. Luana Alexandrescu, medic primar gastroenterologie / medicină internă, din cadrul Clinicii Gastromond.Laptele, un aliment recomandat Mult timp, regimul bazat pe consumul de lapte a fost recomandat bolnavilor de ulcer gastric. Studiile recente arată însă că laptele nu are drept efect neutralizarea acidității, ci, din contră, are tendința de a mări producerea de sucuri gastrice. Totuși, la unele persoane laptele pare să aibă un efect calmant. Pacienții care resimt acest efect nu sunt nevoiți să renunțe la consumul de lapte, atât timp cât acesta face parte dintr-un regim echilibrat, care include toate grupele de alimente.În schimb, condimentele, care sunt de obicei interzise bolnavilor de ulcer, nu ar trebui excluse decât dacă nu sunt tolerate. În plus, se pare că ulcerul este mai frecvent la persoanele al căror regim este sărac în fibre alimentare. Alimente interzise în afecțiunile gastrice sunt alcoolul, cafeaua și ceaiul tare. De asemenea, se interzice și fumatul. „Pacienții trebuie să evite consumul de lapte bătut, chefir, lapte acidulat, brânzeturi fermentate, mezelurile grase, conservele nedietetice, slănina, untura, cârnații și afumăturile. Deși fructele sunt extrem de sănătoase și fac parte dintr-un regim alimentar echilibrat, nu se recomandă în cazul persoanelor cu probleme gastrice, pentru că produc hiperaciditate. Pe de altă parte, în grupa alimentelor permise se înscriu carnea de pasăre, peștele slab, brânza și cașul, prăjiturile de casă și fructele sub formă de compoturi”, explică dr. Ioana Buzoianu, medic specialist medicină internă.