Ce recomandări au specialiştii constănţeni pentru prevenirea hepatitei

Ce recomandări au specialiștii constănțeni pentru prevenirea hepatitei

În ciuda faptului că începutul acestui an școlar a adus o serie de probleme legate de noi cazuri de hepatita virală de tip A, specialiștii epidemiologi din cadrul Direcției de Sănătate Constanța susțin că nu a fost vorba, în acest an, despre o epidemie de hepatită la Constanța.Pentru a clarifica situația, aceștia au prezentat, în exclusivitate pentru „Cuget Liber”, măsurile luate de instituție și detaliile campaniei pe care au demarat-o în școlile din județul Constanța.„Ne preocupă să găsim soluții pentru a desfășura campania de informare a elevilor în ceea ce privește metodele de prevenire a hepatitei virale. Trebuie specificat că s-au luat atât măsuri de dezinfecție în toate unitățile sanitare în care s-au depistat cazuri, iar acest lucru s-a făcut în mai multe rânduri. Pe de altă parte, am ținut în permanență legătura cu Spitalul de Boli Infecțioase Constanța și am avut evidența internărilor”, a precizat Cristina Schipor, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Constanța.Cât privește informațiile legate de o eventuală epidemie de hepatită, unul dintre specialiștii epidemiologi ai direcției, dr. Suzan Ibram, medic primar epidemiolog, susține că situația este cu totul alta.„Unii dintre acești copii s-au îmbolnăvit înainte de începerea școlii, din cauza nerespectării condițiilor de igienă per-sonală. Alții, în schimb, s-au îmbolnăvit după revenirea în colectivitate. De altfel, este foarte important să precizăm că hepatita virală este o boală cu o incidență crescută în sezonul de toamnă-iarnă, având o periodicitate de 6-9 ani la populația receptivă, adică cea predispusă la boală.Măsura primară de prevenire a bolii este igiena individuală a copiilor cu vârste între 5 și 9 ani, dar și la categoriile de populație cu risc.În ceea ce privește măsurile luate de noi, pe lângă dezinfecția din școli, am realizat și vaccinarea anti-hepatică a contacților pacienților bolnavi și am realizat investigații epidemiologice suplimentare.La ora actuală, nu avem niciun focar declarat de hepatită în nicio colectivitate. Cazurile înregistrate au fost dispersate în aceste unități școlare”, a declarat medicul epidemiolog.v v vPentru a preveni apariția altor noi cazuri de hepatită în rândul școlarilor constănțeni, medicul Loti Popescu, coordonatorul programelor de sănătate din cadrul Direcției de Sănătate Constanța, a demarat, la inițiativa Ministerului Sănătății, o campanie de informare și conștientizare.„Avem două materiale de informare care au ajuns deja în mai toate școlile din Constanța și pe baza cărora cadre didactice specializate în sănătate și prevenirea bolilor transmisibile vor disemina informația la clasă. Astfel, elevilor li se va explica de ce apare hepatita, cum se transmite și ce trebuie să facă dacă boala deja s-a instalat, dar și să îi învețe de ce este atât de important spălatul pe mâini”, a precizat medicul.