Ce presupune un program de slăbire corect

3

Rețetă de slăbit

Așa este, internetul e plin de fel de fel de rețete de slăbit care mai de care mai bombastice. Fonfleuri. Am fost în situația asta dificilă cu Kg în plus. La 1,75m aveam 98 kg. Groznic. Transpiram tot timpul și oboseam la fiecare pas. Am fost amenințat și de colesterol + glicemie. Medicul de familie fără menajamente mi-a zis verde în față. 1) Soluția ideală ca să scapi de kg în plus, e să mănânci cu 50% mai puțin decât mănânci acum. 2) Renunță definitiv la slănină, dulciuri, alcool, sucuri și alimente prăjite (excepție grătar). 3) Între mesele principale completează cu fructe. 4) În limita posibilităților trebuie să faci mișcare. 5) Dacă nu ai voință, nu încerca această rețetă. După 6 luni am ajuns la 76 kg fără să am probleme cu stomacul. Colesterolul și glicemia au revenit cât de cât la normal. Mă simt bine, nu mai transpir și nu mai obosesc pentru orice mișcare. Acum am voie să beau o bere din când în când sau să mănânc o prăjitură. În schimb alimentele prăjite trebuie să dispară pentru tot restul vietii. Așa este, dacă ai voință totul pare simplu de realizat.