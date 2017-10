Ce persoane sunt predispuse la pneumonie şi cum poate fi depistată boala

Ce persoane sunt predispuse la pneumonie și cum poate fi depistată boala

La nivel mondial, aproape 3 milioane de oameni mor în fiecare an datorită pneumoniei, susțin medicii. Povara acestei afecțiuni cade nu doar pe umerii pacientului afectat, ci și pe cei ai familiei, din cauza faptului că un astfel de bolnav are nevoie de îngrijiri suplimentare la domiciliu. Se estimează că 50% din cazurile de îmbolnăvire sunt provocate de bacteriile HIB și pneumococ, afecțiuni ce pot fi prevenite prin vaccinare.Cel mai bun mod de a afla dacă aveți BPOC este efectuarea unui test al funcției pulmonare numit spirometrie.„Orice persoană la risc pentru BPOC ar trebui să facă un test de spirometrie. Aceasta înseamnă orice persoană care are peste 40 de ani, are o istorie de expunere la factori de risc BPOC, cum ar fi fumul de tutun, praf și fum întâlnite la locul de muncă și are simptome de BPOC, cum ar fi o tuse cronică, eliminarea de spută sau mucus timp de mai multe zile și senzație de lipsă de aer.BPOC este sub-diagnosticată, cu studii recente care indică faptul că 25-50% din persoanele cu BPOC clinic semnificativ nu știu că au boala. În plus, primele etape ale BPOC sunt adesea nerecunoscute. Acest lucru se datorează faptului că dezvoltarea de simptome tinde să fie lentă, iar pacienții ar putea accepta o tuse cronică sau respirație scurtată ca o parte normală a procesului de îmbătrânire sau ca o consecință așteptată a fumatului. Un test de spirometrie poate identifica BPOC în fază incipientă, înainte ca simptomele să devină supărătoare și, astfel, înainte ca pacienții să consulte medicul, din cauza problemelor respiratorii. Cu cât BPOC este detectată mai devreme, cu atât tratamentul va fi mai eficient pentru a încetini sau preveni deteriorarea în continuare a funcției pulmonare”, explică dr. Loti Popescu, coordonatorul programelor de sănătate din cadrul Direcției de Sănătate Constanța.12 noiembrie este Ziua Mondială a Pneumoniei, zi în care Societatea Română de Pediatrie atrage atenția asupra mortalității infantile cauzată de această boală.