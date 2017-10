Ce pericole ascunde trusa de machiaj

Orice produs are un termen de valabilitate, inclusiv produsele de machiaj. Dar cate femei se uita cu atentia la termenul de valabilitate si cate isi fac curatenie in mod periodic in trusa?Prea putine. Multe femei aduna in trusa de machiaj (nu cea portabila), ci cea din toaleta sau de pe budoar o multime de produse. Astfel ca, ocazional, dau peste unul nefolosit de multa vreme si se intreaba “Oare o mai fi bun?” Acesta este primul semn ca trebuie aruncat. In momentul in care o femeie isi pune o astfel de intrebare referitoare la un produs de machiaj inseamna ca acela este deja expirat. Dar nu doar expirarea este o problema in trusa de machiaj, ci si gradul de igienizare a produselor, mai ales al celor folosite in zona ochilor. Sensibilitatea crescuta la mediul extern, lacrimatul si chiar aparitia iritatiilor sau a conjunctivitei sunt un alt semn clar ca produsele de machiaj sunt departe de a fi curate,scrie doctorulzilei.ro.