Ce ne recomandă nutriţioniştii de Crăciun: cumpătare şi mişcare

Ce ne recomandă nutriționiștii de Crăciun: cumpătare și mișcare

Ştire online publicată Luni, 22 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Crăciunul, sărbătoarea familiei și a bucuriei, se apropie, iar odată cu el vin și mesele îmbelșugate, nenumăratele obiceiuri culinare, gustările tradiționale, care ne fac să uităm de orice dietă sau post și să gustăm cu poftă din fiecare preparat, astfel încât să nu ne dăm seama că ne putem alege cu o indigestie sau, mai rău, cu o vizită de urgență la spital. Nutriționiștii recomandă cumpătarea și împărțirea mesei tradiționale de Crăciun în trei mese pe tot parcursul zilei. Astfel, aperitivul ar putea fi consumat dimineața, felul principal la prânz, iar desertul odată cu cina timpurie.„Să fim atenți la ce, cât și cum mâncăm și bem“An de an, specialiștii în nutriție trag un semnal de alarmă gurmanzilor în preajma sărbătorilor, deoarece mâncărurile tradiționale de Crăciun sunt mai greu de digerat din cauza conținutului mare de grăsimi și constituie adevărate bombe calorice. În plus, după o perioadă de post, în care organismul a fost lipsit de carne, lactate și alte produse alimentare, în această perioadă riscul de a ne îmbolnăvi este crescut. De aceea, nutriționiștii recomandă evitarea combinației cărnii cu cartofi, orez, paste și pâine și, mai ales, cumpătarea, fiindcă „uităm să ne iubim și să fim fericiți atunci când ne îmbuibăm cu toate mâncărurile de pe masa de Crăciun”. „Sărbătorile de iarnă sunt considerate a fi cea mai frumoasă perioadă a anului. În fiecare an, de Crăciun, renaștem odată cu Pruncul Iisus, deci ar trebui să fim plini de iubire și recunoștință, iubire de sine și de aproapele nostru. Dar uităm să ne iubim și să fim fericiți atunci când ne îmbuibăm cu toate mâncărurile de pe masa de Crăciun, fără să ne gândim la con-secințe, de multe ori foarte grave, care necesită prezentări la serviciul de ur-gență și spitalizări cu tratamente și costuri exorbitante. De ce să nu fim puțin atenți la ce, cât și cum mâncăm și bem? De ce trebuie să terminăm toată mâncarea la o masă? Dacă tot le-am gătit, să le mâncăm, nu? Am putea încerca să împărțim masa tradițională de Crăciun în trei mese pe tot parcursul zilei. De exemplu, aperitivul să-l mâncăm dimineața, felul principal la prânz și desertul la o cină timpurie sau o gustare de după-amiază. Să evităm combinația grăsimilor cu alcoolul, combinația cărnii cu cartofi, orez, paste, pâine. Să ne amintim să consumăm legume crude sau murături la fiecare masă, fructe crude pe stomacul gol, cu o oră înainte sau la trei ore după masă (nu ca desert), să bem apa între mese și doar 1-2 pahare de vin la masă”, a transmis dr. Cătălina Rudencu, consilier în nutriție.Mestecatul îndelung, recomandat Totodată, specialiștii spun că digestia alimentului începe în gură, deci se recomandă mestecatul îndelung. După servirea mesei, o plimbare în aer liber este benefică pentru organism. Și pentru că senzația de sațietate apare la aproximativ 20 de minute după ce am mâncat, nutriționiștii ne recomandă să ne ridicăm de la masă înainte de a ne simți plini. „Moderație” ar fi cuvântul cheie: să fim moderați în cantitățile de alimente sau de alcool consumate, să fim moderați în combinarea alimentelor și a băuturilor. „Senzația de sațietate apare la 10-20 minute după ce ne-am oprit din mâncat, așa că trebuie să ne ridicăm de la masă înainte de a ne simți plini. Creierul se satură din numărul de mestecări ale alimentului și nu neapărat din cantitatea turnată direct pe gât. Digestia alimentului începe în gură, deci mestecatul îndelung până la starea semi-lichidă a bolului alimentar este imperios necesar. O plimbare pe jos, în aer liber, după masă, ar fi extrem de benefică pentru o digestie sănătoasă. Să ne iubim pe noi înșine, să ne iubim corpul și să avem grijă să nu îl degradăm înainte de vreme”, a reco-mandat dr. Cătălina Rudencu.