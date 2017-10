Ce minuni face sfecla roşie pentru organismul nostru

Ce minuni face sfecla roșie pentru organismul nostru

Sfecla roșie nu lipsește în această perioadă de pe tarabele din piețe. Prea puțin cunoscută de noi, leguma ar putea fi supranumită regina toamnei, pentru proprie-tățile extraordinare pe care le are conținutul ei. Potrivit medicilor, consumul zil-nic de suc de sfeclă poate duce la scăderea tensiunii arteriale, odată ajuns în organism, sucul de sfeclă roșie stimulează circulația sanguină și ajută sângele să pă-trundă mai bine prin artere. Sucul de sfeclă roșie este și o sursă importantă de nutrienți esențiali bunei funcționări a organismului, precum vitamina B, acidul folic, manganul și potasiul. În plus, sfecla roșie furnizează și vitamina C, magneziu, fibre, sulf, cupru și fosfor. Sfecla roșie ameliorează tul-burările digestive. Sucul de sfecla roșie conține carbohidrați com-plecși cu proprietăți curative în cazuri de constipație, dizenterie, greață, vărsături sau hepatită. Su-cul de sfecla conține o cantitate importantă de fier, care contribuie la regenerarea celulelor roșii, deci la sănătatea sistemului circulator. Din acest motiv, sucul de sfeclă este recomandat persoanelor care suferă de anemie. O serie de studii de specialitate au descoperit că sucul de sfeclă poate să scadă nivelul de colesterol rău (de tip LDL) și să îl crească pe cel bun (de tip HDL). De asemenea, sfecla poate preveni și vindeca afecțiunile dermatologice. Antioxi-danții din sucul de sfeclă au o acțiune dezinflamatoare în orga-nism, de aceea participă la pre-venirea și vindecarea acneei, a pielii uscate sau a mătreței.