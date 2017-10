Ce mai trebuie să ştie constănţenii despre cardul de sănătate

Ce mai trebuie să știe constănțenii despre cardul de sănătate

Constănțenii trebuie să știe că nu este obligatoriu să se prezinte la medic doar pentru a-și activa cardul de sănătate. Astfel, cardul poate rămâne neactivat și un an sau doi dacă oamenii nu au nevoie să meargă la medic.„Activarea cardului de sănătate se va face odată cu primul serviciu medical, nefiind necesar ca o persoană să meargă special la medic pentru inițializarea cardului, care poate să rămână neactivat și un an sau doi. Nimeni nu trebuie să meargă la medic special pentru a-și activa cardul. Inițializarea cardului se face odată cu acordarea primului serviciu medical. Altfel spus, asigurații pot păstra cardul neactivat și un an, și doi, dacă nu au nevoie să meargă la medic”, a precizat Vasile Ciurchea, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.