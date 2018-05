Ce înseamnă o alimentaţie sănătoasă. Fără fast-food şi obligatoriu trei mese principale

Ce înseamnă o alimentație sănătoasă. Fără fast-food și obligatoriu trei mese principale

Nu trebuie doar să spunem că vrem să mâncăm sănătos, ci s-o și facem. Înainte de toate, însă, alimentația sănătoasă înseamnă un consum echilibrat de alimente, un stil de viață de care trebuie să ținem cont tot timpul. De asemenea, este nevoie ca fiecare să fie atent la ceea ce bagă în gură și să fie atent ca întotdeauna să existe un consum echilibrat de macronutrienți (proteine, glucide, grăsimi) și micronutrienți (minerale și vitamine). În același timp, alimentația trebuie să fie normo-calorică, adică să conțină atâtea calorii cât sunt necesare organismului, în funcție de vârstă, de efortul fizic și intelectual depus.Pentru o alimentație sănătoasă se recomandă respectarea câtorva principii generale. În primul rând, a precizat dr. Mirela Neamțu, medic specialist diabet și boli de nutriție în cadrul Medstar General Hospital, micul dejun este esențial pentru o alimentație sănătoasă.„Începând să ne alimentăm la primele ore ale zilei, putem să reglăm mai bine ritmul meselor și cantitatea de alimente pe care le vom consuma pe durata întregii zile. Este bine să avem trei mese principale și două gustări mici la nevoie. Baza alimentației noastre ar trebui să fie alcătuită din alimente de origine vegetală. Legumele reprezintă cu adevărat hrană sănătoasă, iar fructele ar trebui să completeze alimentația. Din categoria alimentelor de origine animală ar trebui să nu lipsească lactatele (o sursă importantă de proteine, calciu), ouăle, peștele și în mică măsură carnea. Atunci când alegem regimul alimentar ar trebui să ținem cont de piramida alimentară. Baza piramidei alimentare o constituie cerealele integrale. Acestea includ preparate din grâu integral, ovăz, orz, secară, orez brun, hrișcă, quinoa. Sunt recomandate a se consuma zilnic 6-11 porții de cereale, o porție fiind reprezentată de: o felie de pâine integrală, trei linguri cereale integrale, jumătate de cană orez sau paste integrale fierte, două linguri mămăligă moale. Trebuie evitat consumul de făină albă, zahăr rafinat, produse din făină albă”, a precizat medicul.A doua treaptă a piramidei alimentare, a explicat dr. Neamțu este constituită de legume și fructe. Așadar, nu uitați să consumați în fiecare zi legume, preferabil de sezon și mai ales de la producătorii locali.Nu uitați de legume și fructe!Legumele pot fi consumate sub formă de supă, ciorbe, garnituri, salate, o pondere mai mare trebuind a fi consumată în formă crudă. Ce înseamnă o porție de legume? Un bol de legume crude, o cană de legume fierte, jumătate de cană cu fasole, mazăre, linte fierte, un cartof mediu fiert sau două linguri piure.Apoi, este recomandat a se consuma zilnic 2 - 3 porții de fructe, în special de sezon, o porție fiind reprezentată de un fruct de dimensiune medie sau două fructe mici sau jumătate de cană de cireșe, fructe de pădure sau o cană de compot neîndulcit, o felie de pepene, un ciorchine mediu de struguri. Acestea sunt recomandate a fi consumate în prima jumătate a zilei. Specialistul a mai spus că este indicat și consumul zilnic a 2 - 3 porții de lactate cu 1,5% grăsime. La acest capitol, o porție reprezintă una din următoarele variante: o cană de lapte, jumătate cană iaurt, sana, lapte bătut, kefir, jumătate cană brânză de vaci slabă. În ceea ce privește peștele, acesta ar trebui consumat de cel puțin două ori pe săptămână. „Peștele precum somonul, sardinele și macroul este bogat în acizi omega 3, ceea ce duce la scăderea riscului de boală cardiovasculară. Acesta ar trebui gătit simplu, la cuptor sau la grătar. Bineînțeles, este recomandat și consumul de carne de curcan, pui, vită (ultima mai rar), preparată fără piele sau grăsimi, la cuptor sau la grătar. Carnea de porc, oaie, gâscă trebuie consumată în mod excepțional. Trebuie evitate mezelurile și produsele grase preparate din organe (precum caltaboș, lebăr, ș.a.)”, a adăugat medicul.Desigur, nu uitați să introduceți în alimentația dumneavoastră oul, care reprezintă o sursă importantă de proteine. Totuși, nu faceți abuz, nu este bine să mâncați mai mult de 2-3 ouă pe săptămână.Un aport benefic de grăsimi bune pentru organism îl aduce consumul de fructe oleaginoase (nuci, alune, migdale), neprăjite și nesărate. Totodată, este preferat să se folosească uleiuri vegetale de măsline, in, palmier, rapiță, în cantități moderate, în special pentru asezonarea salatelor și a mâncărurilor, nu pentru prăjit.Vârful piramidei alimentare îl constituie alimentele pe care trebuie să le consumăm doar în mod absolut ocazional. În acest sens trebuie evitate produsele de tip fast-food, produsele care conțin cantități mari de grăsimi, dulciurile, băuturile care conțin mult zahăr.Se recomandă un consum moderat și ocazional de alcool, deoarece acesta aduce un aport caloric mare și neadecvat organismului și stimulează senzația de foame. Nu în ultimul rând, este indicat un consum moderat de sare.Pentru detalii, programări, consultații și consiliere, apelați numerele de telefon 0241.638.251, 0722.574.250 și 0241.940.