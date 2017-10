Ce generează obezitatea şi care sunt riscurile acesteia

Ce generează obezitatea și care sunt riscurile acesteia

Sub sloganul „Împreună pentru creșterea unor generații fără greutate”, medicii atrag atenția asupra riscurilor la care sunt expuse persoanele care au o greutate peste cea recomandată. Deopotrivă pediatrii și generaliștii susțin că obezitatea poate fi prevenită, iar lupta împotriva ei de la cea mai fragedă vârstă are cele mai mari șanse de reușită.„Obezitatea este de cele mai multe ori legată de factori ai stilului de viață ce pot fi preveniți, în mod special obiceiurile alimentare deficitare și sedentarismul. Adulții trebuie să fie model pentru tinerele generații în adoptarea unui stil de viață cât mai sănătos. De aceea, obiectivele acestei campanii sunt:l Conștientizarea importanței prevenirii obezității încă de la vârsta copilăriei, cu accent pe rolul familiei l Informarea privind situația actuală și de perspectivă a prevalenței obezității în rândul copiilor și adulților l Conștientizarea tuturor actorilor implicați privind colaborarea în problematica obezității la copil”, explică dr. Loti Popescu, coordonator al programelor de sănătate din cadrul DSP Constanța.Ziua Europeană Împotriva Obezității este una dedicată conștientizării acestei afecțiuni, care are loc în întreaga Europă, în fiecare an, în a treia sâmbătă a lunii mai. Această zi reunește comunitățile medicale și politice cu publicul în evenimente ce au loc în întreaga Europă.Supragreutatea și obezitatea reprezintă al cincilea risc de decese la nivel global. Datele publicate de EUROSTAT în noiembrie 2011 au arătat că, în statele UE, între 8 și 25% dintre adulți sunt obezi. Conform Comisiei Europene, aproximativ trei milioane de școlari din Europa sunt obezi și aproximativ 85.000 devin obezi în fiecare an.Tema aleasă pentru celebrarea Zilei Europene Împotriva Obezității pentru anul 2013 se referă la necesitatea intervenției conjugate a tuturor celor implicați în creșterea copiilor pentru adoptarea unor măsuri de prevenire a apariției obezității în rândul tinerelor generații.Totodată, scopul campaniei este sensibilizarea populației în privința efectelor negative ale obezității asupra organismului tânăr, având ca element central colaborarea tuturor actorilor implicați.