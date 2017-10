Ce farmacii rămân deschise în această vacanţă

Ce farmacii rămân deschise în această vacanță

Având în vedere că vom avea parte de șase zile de vacanță care prind atât 1 Mai, cât și sărbătorile pascale, iar numărul persoanelor care vor avea nevoie de îngrijiri medicale sau medicamente s-ar putea dubla, conform medicilor, nu doar spitalele constănțene și cele din județ sunt pregătite pentru pacienți, ci și zece farmacii care vor lucra permanent.Astfel, în Constanța vor avea program NON STOP următoarele farmacii private: Anna Pharm Trade (Bd. Mamaia nr. 297), Eurosantis (Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 107), Eurosantis (Bd. Tomis nr. 147), Hipocrat Plus (str. Caraiman nr. 14), Venita Lau&Mar (str. Soveja nr. 63).În Mangalia, va rămâne deschisă tot timpul farmacia 2Na Farm, care se află pe Șoseaua Constanței, incinta Gară.La Medgidia, vor avea program permanent următoarele farmacii: Capitol Farm (str. Ion Creangă nr. 38), Farm Mond (str. Republicii nr. 86), Star Ro Trust (str. Decebal nr. 43).În orașul Năvodari, programul permanent este asigurat prin rotație de către cele 14 farmacii existente, conform unui tabel ce se actualizează lunar și se afișează la Primărie. Acesta a fost consensul între reprezentanții farmaciilor și Primăria Năvodari, deoarece în oraș nu funcționa nici o farmacie cu program NON STOP.