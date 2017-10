Ce faci dacă nu ai cardul de sănătate emis

Persoanele care nu au cardul de sănătate emis pot să primească serviciile medicale și să nu fie trimise după adeverință. Anunțul a fost făcut de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Vasile Ciur-chea.Potrivit acestuia, furnizorii de servicii medicale nu ar trebui să ceară adeverințe constănțenilor care au nevoie de un consult, dar nu au intrat încă în posesia cardului de sănătate pentru că acesta nu este emis.„Se verifică pe site-ul CNAS și acolo se vede. Iar dacă un pacient nu are card emis și figurează neasigurat, se duce la casă pentru adeverință de asigurat, altfel nu are de ce să fie trimis la Casa de Asigurări. Am făcut o adresă în care se explică articolul de lege în baza căruia furnizorii pot să le acorde servicii medicale celor care nu au cardul emis”, a mai spus președintele CNAS.Serviciile medicale sunt acordate, începând de marți, 1 septembrie, doar cu cardul de sănătate în cazul asiguraților cărora le-a fost emis, iar persoanele care nu l-au primit trebuie să îl solicite de la casele de asigurări de sănătate de care aparțin.Începând de marți, au program cu publicul prelungit până la ora 20.00 un număr de 18 case de asigurări de sănătate, respectiv cele din Arad, Bihor, Bistrița, Brașov, Buzău, Caraș, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Hunedoara, Iași, Mureș, Neamț, Prahova, Suceava, Timiș și municipiul București, în condițiile în care luni mai erau neridicate de către asigurați peste 5.000 de carduri de sănătate, la fiecare dintre aceste instituții.