Ce facem când copilul are febră. Sfaturi utile de la medicul pediatru

Una dintre cele mai frecvente urgențe medicale la copii este febra. Un număr foarte mare de părinți ajung cu micuții lor la camerele de gardă ale spitalelor de urgență pentru febră ridicată. De aceea, este util ca părinții să cunoască măsurile de bază care trebuie aplicate în cazul apariției unui episod febril la copil, să intervină rapid și apoi, dacă totuși febra nu scade, să se adreseze unui specialist pediatru.„Temperatura normală a corpului la copil, măsurată intra-rectal, este de 36.1 - 37,8 grade Celsius. Se definește drept febră temperatura rectală de peste 38 grade Celsius la 0 - 3 luni și de peste 38,3 grade Celsius la copilul mai mare de 3 luni. Tem-peratura axilară este cu circa 0,5 -1 grad Celsius mai mică decât cea rectală. Temperatura corpului variază fiziologic cu vârsta, momentul zilei, activitatea fizică, alimentația, îmbrăcămintea, mediul ambient (un nou-născut înfășat, plasat la o temperatură ambiantă de peste 27 grade Celsius poate avea o temperatură rectală de 38 grade Celsius), erupția dentară (poate crește temperatura corpului, dar febra nu trebuie niciodată explicată doar prin aceasta!)”, a precizat dr. Liliana Banioti, medic specialist pediatru în cadrul clinicii Homeomed.Combaterea febrei se va încerca inițial prin mijloace simple precum dezbrăcarea copilului într-o cameră normal încălzită, apoi prin administrarea de antitermice: paracetamol oral (Eferalgan, Panadol, Calpol etc), ibuprofen sau de supozitoare intra-rectale pe bază de ibuprofen sau paracetamol, în doza corespunzătoare greutății corporale. Nu se va administra NICIODATĂ aspirină unui copil mai mic de un an. Antibioticele nu trebuie folosite ca antipiretice și folosirea lor de rutină este o eroare.În cazul unei febre prost tolerate sau a hiperpirexiei se vor asocia procedee fizice, precum „împachetările” în prosop rece: se va uda un prosop mare în apă mai rece cu 2 - 5 grade decât temperatura corpului, stors bine și se va înfășura corpul, capul și membrele copilului. Când prosopul se încălzește, se va uda din nou și repeta procedura de împachetare până când temperatura corpului scade sub 38.5 grade Celsius. Nu se va uita administrarea de lichide (apă plată, ceai) la temperatura camerei (nu fierbinți!). Se va evita înfofolirea copilului (acesta va fi ținut îmbrăcat subțire, uscat) și baia generală în ziua în care a prezentat un episod febril.După reducerea febrei se va contacta medicul pediatru pentru a vă recomanda conduita de urmat.