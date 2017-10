Ce este peritonita şi cum se manifestă boala

Ce este peritonita și cum se manifestă boala

Peritonitele reprezintă inflamația peritoneului, respectiv a foiței care acoperă organele interne abdominale, dar și suprafața internă a peretelui abdominal. Din nefericire, acestea sunt suferințe grave, cu potențial letal. Deși infecția este localizată numai la nivelul peritoneului, datorită suprafeței mari de absorbție, are loc o resorbție importantă de toxine și bacterii în tot corpul. Acestea produc ulterior dereglări majore la nivelul întregului organism.„Cele mai frecvente cauze care duc la apariția peritonitei sunt ulcerul gastric și cel duodenal perforat, apendicita acută, diverticulita colonică, colecistita acută, tumorile intestinale, infecțiile ane-xiale (la femei), pancreatita acută, traumatismele abdominale severe, iar mai rar din cauza suprainfectării lichidului de ascită la pacienții cu ciroză hepatică sau la cei cu insuficiență renală cronică, ce urmează dializă peritoneală. Suferința dată de apariția unei peritonite constă în durere, vărsături, oprirea tranzitului intestinal, febră, stare de rău generalizată etc”, a declarat pentru „Cuget Liber”, dr. Octavian Marin, medic chirurg. Durerea, a subliniat specialistul este simptomul care nu lipsește niciodată, aceasta putând fi violentă încă de la început sau poate fi de intensități mai mici la debut, urmând ca în câteva ore sau zile să devină insuportabilă. Cert este că odată cu trecerea timpului, infecția se răspândește în tot abdomenul și durerea este generalizată. Mai mult decât atât, aceasta este amplificată de tuse, mișcare sau de palparea abdomenului.În ceea ce privește vărsăturile și modificările de tranzit intestinal, acestea sunt variabile de la pacient la pacient. „Oamenii trebuie să înțeleagă că o durere abdominală care se prelungește pe durata mai multor ore și care nu cedează la medicația antispastică analgetică uzuală, impune un consult de specialitate. Desigur, peritonita necesită internare de urgență, în vederea unui diagnostic cât mai precis, precum și adoptarea unui tratament corespunzător. Pentru diagnostic, pe lângă semnele caracteristice pe care medicul le observă (durerea care apare imediat la palpare, tuse, imobilitatea respiratorie abdominală, tonicitatea crescută a abdomenului), vin analizele de laborator (creșterea globulelor albe și pozitivarea testelor de inflamație), dar și investigația radiologică și ecografică. Pentru formele de peritonită cu tablou clinic mai puțin zgomotos, cum ar fi pacienții vârstnici sau diabeticii, examinarea tomografică este absolut necesară”, a explicat medicul.Trebuie precizat că tratamentul unei peritonite impune un efort multidisciplinar (chirurg, radiolog, ecografist, anestezist reanimator, medic de laborator etc.). Cu puține excepții, tratamentul peritonitelor este în principal chirurgical, completat, însă, de tratament anti-microbian (antibiotice), de hidratare și alte măsuri de terapie intensivă. Intervenția chirurgicală își propune îndepărtarea cauzei care a determinat peritonita (sutura ulcerului perforat, îndepărtarea apendicelui inflamat sau perforat, îndepărtarea unui segment de intestin etc) și trata-mentul peritonitei propriu-zise (îndepărtarea puroiului, spălarea cu ser fiziologic a cavității abdominale, drenajul cu tuburi. Operația poate fi efectuată pe cale deschisă (clasică) sau pe cale minim invazivă (laparoscopică).Cu cât diagnosticul este pus mai devreme și tratamentul este instituit mai precoce, prognosticul este mai bun.