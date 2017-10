Ce este de făcut dacă măseaua de minte ne creează probleme

Molarul de minte este ultimul dinte ce apare pe arcadă, între 18 si 25 de ani. Fiind cel de-al treilea molar, el reprezintă o problemă pentru omul modern, care are maxilarul mai mic și o alimentație mai moale față de strămoșii noștri. Din aceste motive el poate erupe în poziții incorecte sau poate rămâne impactat.Când trebuie extrasÎn unele țări s-a practicat mult timp extracția profilactică, pentru a evita eventualele neplăceri care ar putea să apară după erupția acestui molar de minte. Fiind în spate, este inaccesibil periajului și deci, predispus la carii. Din punct de vedere al masticației el este în majoritatea cazurilor inutil.Este greu de tratat, tot datorită poziției lui, spun specialiștii.„În timpul erupției, sau dacă molarul de minte nu este erupt complet, gingia acoperă o parte din coroana acestuia. Acolo pot ajunge resturi alimentare și astfel gingia se inflamează, afecțiune ce se numește pericoronarită. Medicul dentist poate trata foarte ușor această problemă prin decapușonarea molarului, adică se taie bucata de gingie ce acoperă molarul.Extracția molarului de minte se recomandă obligatoriu dacă el nu erupe și rămâne inclus deoarece poate provocă modificarea poziției molarului II sau carierea acestuia. De asemenea, în jurul molarului inclus se poate forma un chist ce determină pierdere osoasă”, explică dr. Raluca Petre, medic dentist în cadrul Academiei de Zâmbete din Constanța.Când păstrăm dinteleAcest molar de minte are și puncte bune, cum ar fi că susține molarul doi și conservă osul, distal de acesta, adică în spatele lui. După extracția molarului III, în multe cazuri, molarul II poate fi afectat atât din punct de vedere parodontal cât și a suportului osos.De asemenea, dacă molarul de minte are o poziție corectă, poate fi folosit ca stâlp pentru o lucrare protetică, dacă, din diferite motive, molarul II este extras.Molarul de minte ar trebui păstrat pe arcadă dacă are o poziție corectă, este integru sau tratat corespunzător și nu cauzează probleme.