Ce condiţii sunt obligatorii pentru permisul port-armă

acest program... mentalitate comunista... nu da oamenilor arme, ca le pot folosi impotriva ta (guvernanti)... dar tot acest fenomen (incalcat in practica prin Sfinta Mita de toti cei care vor) are logica lui... De ce aceasta logica nu se utilizeaza si-n cazul posesorilor de caini? Mai ales a cainilor de lupta? Cu atit mai mult cu cit in al doilea caz e vorba si de reactia subiectiva a animalului (deci trebuie un cunoscator care sa poata sa stapineasca animalul in orice conditii). Arma nu se descarca singura, animalele reactioneaza imprevizibil frecvent... (Si cainii pot fi dresati sa atace la ordin, deci se poate omori cu ei.Mai periculosi decit o arma... Si apoi vine Paula Iacob si scapa si cainele si stapinul...) Deci, unde este consecventa (dvs.) logica, tovarasi? Ati vazut, iubitori de animale unde duce dragoastea voastra excesiva fata de maidanezi? PROTV a reusit sa filmeze o masina (a unei firme din Cta?!!!) care transporta maidanezi indezirabili dintr-un oras in altul. In nordul Moldovei?!!! Cei care va apara si va cata in coarne, iau bani grei pentru a scapa primariile de acesta plaga, mutindu-i de colo colo. Si -uneori- eutanasiindu-i clandestin. Poate va ganditi -si voi- la oarece masuri eficiente in domeniu. -Castrare/sterilizare nu, adunati in padocuri nu, marcati cu cip nu... Sa nu mai vorbim de alte metode. Asa va place?- De ce nu popularizati acest caz? Nu e voie? Firma era a unui uslas de frunte? De asta s-au opus la legea curatarii spatiului public de maidanezi, propusa de Boc? Veniti cu amanunte pe tema. E interessanta...