Ce boli pot fi vindicate cu coada şoricelului

Ce boli pot fi vindicate cu coada șoricelului

Coada șoricelului (Achilea millefolium) este o plantă plantă perenă erbacee, care face parte din familia Asteraceae. Crește pe solurile aspre de pe pășuni și de pe marginea drumurilor din Europa, din estul și vestul Asiei și din America de Nord. Numele științific al acestei plante are origini legendare. Faimosul călcâi al lui Ahile se spune că a fost vindecat după ce pe el a fost aplicată această plantă. La noi coada-șoricelului este foarte răspândită și este cunoscută și sub denumirile populare: alunele, iarba oilor, prisnel, iarba strănutătoare, ciureșică, brădățel.Achillea millefolium are una sau mai multe tulpini de la 0,2 la 1 m înălțime și are o formă de creștere rizomatoasă. Frunzele penate și păroase, sunt distribuite uniform de-a lungul tijei, cele de pe mijloc și de pe partea inferioară a tijei fiind cele mai mari, potrivit missouribotanicalgarden.org. Cresc între 5 și 20 cm lungime, de culoare verde-închis și divizate în mai multe segmente, aspect reflectat de numele latin de "millefolium", adică "o mie de frunze".Capetele plate ale inflorescențelor, alcătuite din multe flori albe sau roz, apar vara. Au un miros puternic, dulce, similar cu al crizantemelor. Fructele sunt mici achene.Pentru obținerea preparatelor medicinale din coada șoricelului poate fi folosită toată partea aeriană (tulpina, frunzele) ce se recoltează împreună cu florile în timpul verii pe soare.Florile conțin 0,2-0,5% ulei esențial, iar frunzele, 0,02—0,07%. Uleiul conține substanțe cu efect antiinflamator, tanini, flavonoide, alcaloizii, principii active, acizi organici, precum și alte substanțe benefice.Ceaiul de coada șoricelului are proprietăți astringente ce ajută la tratarea secrețiilor nazale, sau a lăcrimării ochilor cauzate de mucegaiuri, polen sau praf. Împotriva răcelilor, gripei și a febrei, ceaiul de coada soricelului favorizează transpirația și duce la scăderea temperaturii. Are ca efect calmarea tusei, reduce formarea de secreții și ajută la tratarea infecțiilor de la nivelul tractului respirator superior. De asemenea este util în tratarea unor infecții ușoare.Frunza proaspătă poate fi aplicată direct pe un dinte dureros pentru a calma durerea, potrivit herbwisdom.com.Circulația sanguină este îmbunătățită cu ceaiul de coada soricelului. El ajută la eliminarea acidului uric de la nivelul articulațiilor și mușchilor și ajută la o mai bună oxigenare a corpului. Coada șoricelului este un bun diaforetic și diuretic și ajută la eliminarea toxinelor prin transpirație și urină. Aceste efecte duc la prevenirea apariției problemelor reumatice și articulare.Crește rezistența organismului în fața bolilor. Cercetările au arătat că această plantă conține substanțe amare care stimulează sistemul imunitar. În plus conține uleiuri esențiale care acționează ca agenți antimicrobieni.Ceaiul de coada soricelului îmbunătățește digestia și ajută la absorbția nutrienților din alimente. Previne flatulența și îmbunătățește apetitul. Coada-șoricelului este întrebuințată datorită efectelor ei benefice în afecțiunile digestive, enterite, enterocolite, în colicile abdominale, în bolile diareice, în tratamentul hemoroizilor. Planta mai este recomandată în tratamentul afecțiunilor din sfera genitală la femei, în inflamațiile cronice ale anexelor precum și pentru calmarea durerilor menstruale, datorate spasmelor musculaturii uterine, potrivit pfaf.org.Tensiunea arterială ridicată poate fi de asemenea reglată cu ajutorul acestui ceai. Ceaiul de coada șoricelului are rezultate pozitive și pentru bolile cardiovasculare.sursa: Agerpres