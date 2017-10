Ce boli pot fi tratate prin acupunctură

Utilizată încă din cele mai vechi timpuri ca parte integrantă a medicinii chinezești, acupunctura se folosește cu succes în tratamentul a numeroase afecțiuni, cu rezultate terapeutice deosebite - vindecarea, oprirea în evoluție sau ameliorarea importantă a manifestărilor bolilor tratate prin această metodă.Acupunctura s-a dezvoltat pe parcursul a mii de ani, ca parte a medicinii chineze. Inițial, această tehnică avea un rol preponderent preventiv, dar, în prezent, este utilizată mai degrabă ca tratament după îmbolnăvire. Totodată, începând din 2010, acupunctura a fost inclusă între terapiile compensate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar persoanele asigurate plătesc mai puțin pentru ședințele de acupunctură dacă aduc un bilet de trimitere de la medicul de familie.„Există o listă întocmită de OMS care cuprinde aproximativ 40 de boli ce pot fi tratate prin această metodă: algii dentare, gingivite, sinuzite, rinite, astmul bronșic (la copii), tulburările gastrointestinale, ulcerul duodenal (fără complicații), tulburările oculare, durerile lombare, osteoartrita, entorsele, gușa simplă, hipertiroidia, afecțiunile ginecologice etc.Cele mai bune rezultate s-au observat însă în cazul pacienților diagnosticați cu afecțiuni reumatismale - căci ameliorează durerea și crește calitatea vieții -, și cardio-vasculare.Totodată, acupunctura este de ajutor și în cazul psoriazisului. Nu duce la vindecarea afecțiunii, dar are un aport considerabil la ameliorarea simptomelor.Mai este de ajutor și în cazul obezității - dar mai întâi trebuie să se stabilească dacă creșterea în greutate este urmare a unui dezechilibru hormonal sau a unei alimentații dezechilibrate -, a ulcerului duodenal, constipației cronice, a depresiei, nevrozelor și nevralgiilor, durerilor de spate, parezelor, paraliziilor”, a explicat dr. Mirela Stângaciu, medic de familie cu competențe acupunctură și apifitoterapie.Cât durează terapiaCând pacientul ajunge la medicul specialist în acupunctură, va fi consultat și i se va pune un diagnostic acupunctural. După con-sultul preliminar, pacientului i se prescrie o terapie pe bază de plante și o dietă, care ajută la hidratarea și detoxifierea organismului. Abia apoi urmează ședințele de acupunctură.„O serie are între 10 și 15 ședințe, în funcție de boală, iar după efectuarea lor, obligatoriu, se face o pauză de una sau două luni, după care se reiau ședințele. O ședință durează 20 de minute, iar pacientul nu resimte durere. Poate doar o înțepătură, la introducerea acelor de acupunctură.Efectul terapiei prin acupunctură poate să apară după cinci - șase ședințe sau la vreo două săptămâni după terminarea seriei. Sunt indicate însă efectuarea mai multor serii, pentru ca efectul să fie de lungă durată.După ședințele de acupunctură, este recomandat ca pacienții să meargă acasă și să se odihnească cel puțin o oră”, completează medicul.