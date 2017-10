Ce boli ne aduce toamna

Vremea rece s-a instalat de ceva timp și la noi. Norii, ploile reci, vântul și dife-rențele de temperatură de la o zi la alta sau de la noapte la zi ne dau peste cap sănătatea. În această perioadă suntem mult mai sensibili și se lipesc de noi toți microbii.Bolile de toamnă sunt în general răcelile, de toate tipurile. Și cu siguranță vom trece măcar printr-un episod. Guturaiul, gripa, virozele respiratorii, sinuzita, bronșita acută, pneumonia bacteriană, toate ne amenință zilele acestea.GuturaiulGuturaiul este o boală foarte frecvent întâlnită toamna și primăvara, favorizată de stările de oboseală, subalimentație, respirarea unei atmosfere viciate cu gaze și pulberi iritante, fum de tutun.Debutul guturaiului este marcat de o senzație de înfundare a nasului cu usturime și uscăciune locală, precum și în gât, strănuturi frecvente, însoțite de secreție nazală apoasă abundentă și lăcrimare. În câteva zile, secreția nazală devine purulentă-gălbuie, pentru ca apoi în maximum o săptămână să dispară. Pot apărea și dureri de cap, stări de indispoziție, frisoane, febră, scăderea poftei de mâncare, uneori insomnie.Tratamentul recomandat de medici este cel simptomatic, adică picături pentru nas, și, eventual, antitermice, adică paracetamol ori ibuprofen. Sunt indicate și vitami-nele și suplimentele de calciu.GripaBoala infecțioasă determinată de virusul gripal, gripa se manifestă printr-o febră cu debut brusc și o durată de patru - cinci zile, cu ce-falee, dureri musculare secreții na-zale abundente și o astenie intensă care obligă bolnavul să zacă la pat. Ea nu are tratament specific. Trata-mentul este similar cu cel utilizat în cazul traheitelor, bronșitelor - picături dezinfectante în nas, gargară dezinfectantă, tablete de faringosept, aspirină tamponată, paracetamol, antinevralgice, antitusive, expectorante, comprese calde, vitamina C.Dacă simptomele nu cedează în cel mult cinci - șase zile sau se agravează, trebuie să apelați la medic, deoarece există posibilitatea unor complicații.RăcealaDenumita generic și parțial impropriu, răceala este cea mai cunoscută și mai comună boală, ale cărei semne sunt recunoscute cu ușurință de fiecare. Simptomele sunt: dureri de gât sau înroșirea acestuia, dureri de cap și febră, înfundarea nasului sau scurgerea de secreții nazale, strănut, respirație dificilă pe nas. Ele apar la două - trei zile de la infecție și durează între două și 14 zile. Răceala se poate complica sau asocia uneori cu o infecție bacteriană a faringelui (amigdalelor) sau a sinusurilor, instalându-se febră ridicată, secreții faringiene abundente eliminate prin tuse, alterarea stării generale.În cazurile necomplicate, este necesar doar tratamentul simp-tomatic: repaus la pat, aspirină și paracetamol pentru febră și pentru durerile de cap, aport crescut de lichide, ceaiuri calde, vitamina C. Antibioticele nu sunt necesare, întrucât ele nu distrug virusurile, ele fiind utile doar în cazul unor complicații bacteriene, ca sinuzita sau infecțiile gâtului.Laringita acutăEste inflamația acută a mucoasei laringiene favorizată de atmosfera poluată, expunerea la frig și umezeală. Se manifestă prin răgușeală, senzație de uscăciune și arsură în gât, tuse seacă. Tratamentul constă în repaus vocal complet, în camera încălzită, aerul fiind umezit cu vapori de apă (prin introducerea unor surse de evaporare, cum ar fi un vas cu apă sau un prosop umed aplicat pe calorifer), regim alimentar ușor, cu evitarea condimentelor, a băuturilor alcoolice, alimentele fiind servite la temperatura camerei. Aplicarea de comprese calde în jurul gâtului poate fi utilă.SinuzitaSinuzita acută este inflamația acută a mucoasei sinusului. Simptomele sunt durerile de cap, secreția nazală mucopurulentă, înfundarea nasului, pierderea mirosului, febra, amețeli, lipsa poftei de mâncare. Poate apărea și o durere în obraz sau la frunte, în creștetul capului, în spatele ochilor și în ceafă. Medicii recomandă picături nazale pentru fluidificarea secrețiilor și desfundarea sinusurilor, iar, la nevoie, se poate recurge și la administrarea de antibiotice.