Ce boală te poate lăsa fără ovare

Anexita este o inflamatie a trompei cat si a ovarului. Termenul de boala inflamatorie pelvina este un termen general folosit atat pentru infectia acuta, cronica, subacuta sau recurenta a trompei si ovarului, cat si a structurilor adiacente.Anexita se prezinta sub doua forme; acuta si cronica. In ambele cazuri se datoreaza unei flore microbiene mixte: germeni aerobi si anaerobi.Caile prin care se realizeaza infectia sunt:calea limfatica , situtie frecvent intalnita dupa nastere sau dupa un avortprin contiguitate (din aproape in aproape) din flora vaginala aceasta fiind cea mai frecventa forma intalnitahematogena (prin fluxul sanguin) care este destul de rara si se manifesta in cadrul bolii TBC, scrie unica.ro.Anexitele sunt exacerbate de o serie de factori: menstruatia, contactul sexual, examinarile clinice repetate.Un aspect important de mentionat este faptul ca in perioada menstruala are loc o ruptura a barierei antibancteriene reprezentate de mucusul cervical ceea ce favorizeaza transmiterea ascendenta a agentilor infectiosi.