Ce beneficii se ascund într-o limonadă răcoroasă

Ce poate fi mai răcoros într-o zi toridă de vară decât o limonadă preparată din lămâi proaspete și sănătoase? Pe lângă faptul că te face să uiți pentru câteva momente de căldura sufocantă, această băutură are și efecte pozitive asupra organismului tău, deoarece lămâile conțin vitamina C, vitamina B, fosfor, proteine și carbohidrați. Consumul de lămâie ajută în tratamentul infecțiilor gâtului, indigestiei, constipației, problemelor dentare, febrei, hemoragiilor interne, reumatismului și a arsurilor. Totodată, lămâile contribuie și la eliminarea excesului de greutate, ameliorează problemele părului și sunt benefice pentru cei cu tulburări respiratorii și hipertensiune arterială. Consumul unei limonade este util pentru tratarea pietrelor la rinichi, a accidentelor vasculare cerebrale, a bolilor cardiovasculare și pentru reducerea temperaturii corpului. De asemenea, sucul de lămâie ar putea fi folosit și pentru îngrijirea danturii. Masajul cu suc de lămâie oprește sângerarea gingiilor, elimină mirosul neplăcut al acestora și preîntâmpină alte probleme de sănătate legate de gingii. Cu toate acestea, se recomandă clătirea imediată a cavității bucale cu multă apă, pentru a evita arsurile din interiorul gurii. Fiind un antiseptic natural, sucul de lămâie poate contribui și la vindecarea unor probleme ale pielii. Acesta s-a dovedit a fi eficient în cazul arsurilor solare, înțepăturilor de insecte sau în caz de acnee și eczeme. Sucul acrișor al acestui fruct are efect de îmbătrânire, elimină ridurile fine și previne apariția punctelor negre. Lămâia are un rol benefic în relaxarea picioarelor, dar și în tratarea artritei.