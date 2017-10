Ce beneficii are consumul de rodie

De-a lungul vremii rodia a fost utilizată în tratarea numeroselor boli, de la diaree până la sângerările nazale.Rodia conține antioxidanți despre care se crede că luptă împotriva radicalilor liberi, care sunt celulele nocive ce pot deveni canceroase. Acest fruct conține vitamina A, C, E și acid folic. Pentru că rodia conține aproximativ 40 % din aportul recomandat unui adult de vitamina C este recomandată pentru stimularea sistemului imunitar. Totodată, are o cantitate mare de polifenoli. Aceștia sunt antioxidanți care țin la distanță numeroase boli. Acest fruct reduce riscul apariției bolilor de inimă, a bolii Alzheimer și împiedică colesterolul rău să înfunde arterele, ajutând fluxul de sânge să ajungă la inimă, scrie realitatea.