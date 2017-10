Ce beneficii aduce vâscul sănătăţii

Ce beneficii aduce vâscul sănătății

Vâscul este folosit mai mult ca o plantă de decor în preajma sărbătorilor de iarnă, atunci când îi sărutăm sau îi îmbrățișăm pe cei dragi. Însă, ceea ce este mai puțin cunoscut este faptul că această plantă, care crește ca un parazit în alți copaci, are și proprietăți terapeutice pentru organism.Cu toate acestea, este important de știut că vâscul care are efecte benefice se dezvoltă doar în măr, prun, gutui, pin și brad, iar vâscul care crește în arțar, salcie, tei, stejar și nuc este toxic și trebuie evitat.Prin urmare, puteți cumpăra de la un magazin naturist extract de vâsc sau mărunțiți planta cât să se umpleți o linguriță și consumați o cană cu vâsc macerat, în fiecare seară, timp de cel puțin un an. Această metodă naturală poate încetini evoluția cancerului.Ceaiul de vâsc este recomandat și în cazurile de hemoragie. Așadar, pentru a preveni sângerările nazale, pulmonare și intestinale, puteți consuma zilnic câte o cană cu ceai de vâsc.Vâscul ajută și la ameliorarea crizelor de tuse sau astm, are efecte stimulatoare asupra metabolismului și acționează benefic asupra pancreasului. În plus, o cură de câteva luni cu ceai de vâsc va regla nivelul glicemiei.