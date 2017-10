Ce au făcut spitalele constănţene cu 180 de milioane de lei

Ce au făcut spitalele constănțene cu 180 de milioane de lei

Cei 1.100 de furnizori de servicii medicale care sunt în contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța au reușit să încheie anul 2012 fără datorii după ce instituția a alocat sumele necesare pentru plata serviciilor medicale, a salariilor și a dispozitivelor medicale pentru toate unitățile spitalicești de stat sau private, dar și a programelor naționale de sănătate, desfășurate la Constanța.Spitalele au primit suplimen-tări de buget din septembrieDirectorul Casei Județene de Asigurări de Sănătate, Dragoș Poteleanu, a declarat în conferința de presă susținută ieri la sediul instituției, că „în trimestrul patru al acestui an fondurile pentru unitățile spitalicești constănțene a fost de 181.412.489,88 lei, sume alocate atât spitalelor mari, cât și celor orășenești”.Acesta a mai declarat și că instituția Casei are pregătită o sumă suplimentară care reprezintă o rezervă ce va fi alocată spitalelor care se vor confrunta cu un număr foarte mare de solicitări în perioada sărbătorilor. „Nu avem o sumă exactă, dar facem eforturi să o stabilim atunci când situația o va cere. Este posibil ca ea să meargă chiar către spitalul județean pentru că acolo va crește numărul pacienților în această perioadă, având în vedere că restul unităților nu vor avea program de sărbători.”12.000 de solicitări pentru cardul de sănătateAproximativ 12.000 de constănțeni au depus actele pentru cardul european de sănătate și au fost eliberate peste cinci sute de formulare europene prin care asigurații au beneficiat de servicii medicale. Mai mult, în 2012, Casa de Asigurări a eliberat și peste treizeci de mii de adeverințe de asigurat la nivelul județului. Reprezentanții Casei susțin că pentru Constanța nu au fost înregistrate decât erori privind softul prin care sunt stocate datele privind cardurile de sănătate, erori care au fost rezolvate până la acest moment. Tot pentru acest an, instituția a eliberat mai mult de cincizeci de mii de certificate de concediu de la angajatori sau persoane fizice pentru incapacitate temporară de muncă, sarcină și concediu postnatal, îngrijire copii bolnavi, risc maternal sau prevenire îmbolnăviri. De la începutul anului, Serviciul de Control al Casei de Asigurări de Sănătate a realizat 486 de controale la furnizorii de servicii medicale care au contract cu Casa. Acesta a cuprins atât serviciile de ambulatoriu clinice și paraclinice, dar și furnizorii de servicii medicale, medicamente sau dispozitive medicale.Cererile pentru dispozitivele medicale, soluționate în funcție de gravitateReprezentanții Casei susțin că „în situația în care cererile pentru dispozitive medicale conduc la depășirea fondului lunar aprobat, se întocmesc liste de prioritate pentru asigurați, pe categorii de dispozitive medicale”. Lunar, peste trei miliarde sunt alocate din fondurile Casei pentru dispozitivele medicale ale asiguraților constănțeni, mai transmit aceștia.