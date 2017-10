Ce analize trebuie să faci în funcţie de vârstă

Ce analize trebuie să faci în funcție de vârstă

Analizele medicale și controlul anual te ajută să ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale. Iată ce analize recomandă specialiștii fiecărei grupe de vârstă.Pentru persoanele mai tinere de 35 de ani, se recomandă analizele pentru stabilirea indicelui glicemic, pentru infecțiile urinare sau cele din sânge, afecțiuni ale ficatului sau testul Babeș-Papanicolau la un interval de jumătate de an sau mai des dacă medicul o recomandă.Pentru persoanele trecute de această vârstă, se recomandă și o colonoscopie, pentru a depista cancerul de colon, mai ales pentru persoanele cu antecedente în familie, testul specific PSA pentru depistarea cancerului de prostată la bărbați, dar și o mamografie în cazul femeilor care au intrat la menopauză.Persoanele peste 65 de ani trebuie să treacă ceva mai des pe la medic, asta pentru că numărul investigațiilor crește de la un an la altul, mai ales că pot apare și bolile cronice care trebuie ținute sub observație. Acestea trebuie să facă pe lângă analizele și investigațiile amintite pentru celelalte grupe de vârstă și o electrocardiogramă și un examen de computer tomograf.