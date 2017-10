Ce alimente trebuie evitate vara

Vara, mai mult ca oricând, suntem preocupați de felul cum arată trupul nostru. Facem mișcare, înotăm, dansăm, hotărâți să îi dăm cea mai frumoasă formă. Totuși, trebuie să fim foarte atenți și ce și cât mâncăm. Pe căldurile astea nu prea vă vine să stați în bucătărie sau să savurați mâncăruri gătite. Nu vă tentează nimic din ce este fierbinte. Nu e rău, căci salatele proaspete, fructele și sandvișurile sunt o alegere bună. Sunt pline de vitamine și nu îngrașă. Dar un lucru este foarte important să îl știți: nimic nu poate înlocui supele și ciorbele pline de zarzavaturi. Or fi ele greu de făcut, dar le puteți servi chiar și reci, important este să profitați de vitaminele pe care le conțin. În niciun caz nu dați iama în patiserii sau în fast-food-uri. Dacă aveți dulapul de bucătărie plin cu chips-uri și biscuiți, iar congela-torul dă pe-afară de atâta înghețată și mâncăruri semipreparate, va fi destul de greu să vă abțineți. Faceți stocuri cu mâncare sănă-toasă, neprocesată, fără zahăr și sare din abundență. Din frigider nu trebuie să vă lipsească iaurturile, legumele și fructele proaspete, peștele și puiul, care sunt foarte ușor de preparat și de „aruncat” în salate. Renunțați la cafeină!O cafea, dimineața, este suficien-tă pentru a ne recăpăta energia și tonusul de care avem nevoie. Evitați să faceți o obișnuință din pauza de cafea și să beți mai mult de două cafele pe zi. De aseme-nea, consumul de Cola este dău-nător, mai ales în zilele de vară, când organismul este mai slăbit și are nevoie de minerale și vita-mine. Cofeina distruge rezervele de vitamine și creează organis-mului senzația de oboseală și lipsă de putere. Fără carne de porc!Alimentele grase prezintă în timpul verii marele dezavantaj al metabolizării solicitante pentru organism, spre deosebire de carbohidrați și de proteine, care sunt mai ușor de digerat. În plus, un singur gram de grăsime aduce organismului un număr dublu de calorii comparativ cu un gram de glucide sau de proteine. Deși pot fi recomandate iarna, când corpul are nevoie de energie suplimentară pentru a-și păstra echilibrul termic, în timpul verii, alimentele bogate în grăsimi animale tulbură funcționarea organismului. Prin urmare, evitați carnea grasă de porc, preparatele precum costița afumată și sarmalele, dar și pizza, hamburgerii. Humus, în loc de maionezăMaionezele se metabolizează greu și solicită excesiv vezica biliară. În plus, atunci când sunt preambalate, pot fi și mai solicitante pentru organism din cauza conținutului de aditivi. Necesită condiții speciale de păstrare și, de aceea, la temperaturi mari, prezintă un risc crescut de contaminare și pot provoca toxiinfecții alimentare. Acest lucru este valabil și în cazul sosurilor care, în egală măsură, se degradează rapid și pot duce la toxiinfecții alimentare. Totuși, dacă nu puteți fără, înlocuiți maioneza cu humus la orice mâncare, chiar și în sandvișuri.