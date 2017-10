Ce alimente ajută organismul pe timpul verii

Vrei să te protejezi de soare? Pe lângă creme și uleiuri care îți protejează pielea de ultraviolete, află că există și alimente care te ajută în acest sens. Acestea blochează razele soarelui prin antioxidanții pe care îi conțin.Dr. Loti Popescu, coordonatorul programelor de sănătate din cadrul Direcției de Sănătate Publică Constanța are câteva sugestii pentru a nu-ți îngreuna alimentația și pentru a face ușor față caniculei. Medicul susține că aceste alimente ajută la menținerea greutății și chiar favorizează pierderea de kilo-grame.„Ardeiul gras este una dintre cele mai populare legume ale verii, extrem de recomandat în dietele pentru slăbit. Conține o substanță numită capsaicină care acționează la nivelul sistemului digestiv. Elimină toxinele din organism și straturile adipoase care defor-mează silueta.Prunele - unele dintre fructele de vară extrem de utile în dietă. Conțin o mulțime de fibre care contribuie la prevenirea constipației și la eliminarea toxinelor din corp.Au și foarte puține calorii - doar 59/100 g - și furnizează organismului și substanțe nutritive esențiale care îi oferă energia necesară pentru a funcționa corespunzător în zilele caniculare.Piersicile au un conținut bogat de fibre care le face să devină alimente cu efect laxativ sau diuretic, ceea ce contribuie la eliminarea toxinelor din corp și la reducerea cm în talie și a kg pe cântar.Roșiile, sărace în calorii și bogate în fibre și vitamina C, sunt unele dintre alimentele care nu trebuie să lipsească din meniul fiecăruia în această vară.Caisele sunt extrem de benefice în regimurile de slăbit, deoarece conțin doar 48 calorii/100 g și sunt extrem de versatile, pot fi transfor-mate în deserturi și mâncăruri delicioase. Pectina conținută de caise instalează senzația de sațietate pe termen lung.Fasolea verde are foarte puține calorii, este bogată în fibre și fier și poate fi consumată în multe feluri de mâncare, pregătite pentru întreaga familie”, susține medicul.