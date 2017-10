Ce afecţiuni ascunse indică urinarea cu sânge

Ce afecțiuni ascunse indică urinarea cu sânge

În mod normal, urina nu conține sânge. Prezența sângelui în urină definește hematuria și este indiciu clar de boală, a explicat, pentru „Cuget Liber”, dr. Viorel Tode, medic primar urologie.„Orice hematurie are o cauză, nu este normală prezența sângelui în urină”, a atras atenția dr. Viorel Tode.„Hematuria poate fi provocată de afecțiuni ale tractului urinar, precum tumori, calculi (pietre), traumatisme, infecții, malformații, dar și de dia-betul zaharat, fistule, hemangioame. Mai poate fi cauzată și de cancerul uterin, cancerul rectal, de infecții ale ovarelor și trompelor, ateroscleroza, leucemia, septicemii”, a adăugat specialist urolog.„Hematuria reprezintă o urgență de diagnostic. Tratamentul se impu-ne când cheagurile de sânge blochează calea urinară sau când anemia acută primejduiește tensiunea arterială a bolnavului. Pacientul cu hematurie trebuie să se prezinte de urgență la un cabinet medical, unde medicul îl va examina și îi va reco-manda investigații de laborator și imagistice, precum ecografia, radiografia reno-vezicală simplă, la nevoie urografia, cistoscopia sau investigații speciale precum tomo-grafia computerizată, rezonanța magnetică nucleară, scintigrafia renală, PET-CT, în diagnostice neclare, dar și pentru stabilirea etapei de dezvoltare a bolii”, a mai explicat dr. Viorel Tode.Atenție! Hematuria este de două tipuri: macroscopică, atunci când pacienții constată o culoare roșiatică a urinei sau prezența cheagurilor de sânge, și microscopică. În al doilea caz, prezența sângelui nu este observat decât la microscop. „De aceea, este important ca măcar o dată pe an să ne facem analizele”, a precizat dr. Tode.v v vEste important de reținut, a subli-niat medicul, următoarele aspecte:l Hematuria este întotdeauna un semnal de alarmă ce nu trebuie ignorat! l Nu este normală și are întotdeauna o cauză ce trebuie identificată l Hematuria este un semnal central în bolile aparatului urinar l Hematuria microscopică are aceeași semnificație și gravitate precum cea macroscopică l Hematuria macroscopică duce la tulburări de tensiune arterială ca orice altă hemoragie l Hematuria este urgență de diagnostic, trebuie să fie depistată cauza care o produce l Este urgență de tratament numai când împiedică evacuarea urinară prin cheaguri și când produce dezechilibre ale tensiunii arteriale l Tratamentul simptomatic poate fi o gravă eroare terapeutică dacă nu se cunoaște reala cauză care declanșează hematuria.Orice pacient care prezintă urinare cu sânge trebuie să consulte medicul. În cazurile de cancere ale aparatului urinar, nu sunt prezente simptome precum durerea, febra, și, în plus, urinarea cu sânge este capricioasă, apare și dispare fără un motiv aparent. De aceea, de multe ori, pacienții sunt duși în eroare și se prezintă tardiv la specialist, cu forme avansate de cancer.„Depistarea precoce a unui cancer renal sau vezical și tratarea lui corespunzătoare duce, de multe ori, la vindecare”, a atenționat medicul urolog.