Ce afecţiune teribilă este declanşată de stres

Ce afecțiune teribilă este declanșată de stres

Psoriazisul, una dintre cele mai grave afecțiuni ale pielii, are o incidență cuprinsă între 1,5% și 3%, conform unor studii epidemiologice efectuate de specialiștii On Clinic. Aceleași studii arată că, în țările nordice, psoriazisul este mai des întâlnit, din cauza expunerii mai reduse la ultraviolete, iar în România, incidența bolii este în jur de 2%.„Boala poate debuta la orice vârstă, din primii ani până la vârsta a treia, cu o frecvență mai ridicată între 20 și 50 de ani, afectează ambele sexe în mod sensibil egal, însă există tendințe de dezvoltare a psoriazisului mai devreme la femei decât la bărbați. Specialiștii au demonstrat că psoriazisul este o boală multi-genetică, multifactorială cu transmitere genetică foarte complexă, iar când unul dintre părinți este afectat de această boală, există 25% șanse ca și urmașii lor să o dezvolte. În cazul în care ambii părinți sunt afectați de psoriazis, șansele cresc la 50%. Factorii declanșatori pentru această boală pot fi focarele de infecție, în special infecțiile respiratorii bacteriene rinofaringiene, infecțiile virale sau stresul”, precizează Aura Manole, managerul On Clinic Constanța.