Caznele la care sunt supuşi ochii în viaţa de zi cu zi

Caznele la care sunt supuși ochii în viața de zi cu zi

Ochii sunt extrem de sensibili, fiind afectați atât de bolile pe care le dezvoltăm, de obiceiurile vicioase sau de agresiunile din mediul înconjurător. Suferințele ochilor sunt date de diverși factori, precum boli, accidente, privitul îndelung la televizor sau la monitorul unui computer, lumina solară în exces etc. Pentru a-i menține sănătoși, ne-a declarat Teodora Sârbu, referent Asociația Nevăzătorilor Constanța, este recomandată luarea unor minime măsuri de protecție, dar și tratarea din vreme a bolilor generale, care au consecințe și asupra stării ochilor. Diabetul, de exemplu, crește riscul apariției glaucomului (caracterizat prin atrofierea nervului optic și îngustarea câmpului vizual, este asimptomatic în fazele incipiente), a cataractei (cristalinul este acoperit de o peliculă fină, opacă, ce blochează trecerea fasciculului luminos către retină) sau a retinopatiei diabetice (boală care duce la subțierea vaselor de sânge de la nivelul retinei, apariția de anevrisme, care se rup și determină acumulări de sânge în gelul vitros) în stadiul avansat al bolii. Afecțiunile oculare cauzate de această boală pot fi prevenite prin menținerea în limite a hemoglobinei glicozilate și a tensiunii arteriale. „De asemenea, este necesar a se depista cât mai devreme bolile, prin examenul de fund de ochi. Există numeroase forme de tratament, inclusiv terapie cu laser, lentile de contact, ochelari sau tratament medicamentos”, a afirmat reprezentanta Asociației Nevăzătorilor Constanța. Păstrați distanță față de computer Computerul, devenit un element indispensabil pentru mulți, este unul din principalii factori care duc la afectarea vederii. „Computerul redă imaginea în milioane de pixeli, iar ochiul trebuie să focalizeze și să refocalizeze pentru a menține imaginea clară. După două ore în fața monitorului, o persoană rămâne cu același stres repetitiv în mușchii oculari, precum cel pe care îl provoacă tastatura asupra încheieturii”, a explicat Teodora Sârbu. Impactul tensiunii oculare provocate de computer poate fi redus prin urmarea unor reguli simple. Monitorul trebuie să se afle la o distanță de aproximativ 50 - 60 centimetri de ochi și să fie înclinat, astfel ca partea lui superioară să fie un pic sub nivelul ochilor. La fiecare 15 minute, se impune luarea unei pauze, în care se recomandă focalizarea privirii pe un obiect aflat la depărtare. Dacă ochii sunt obosiți sau iritați, nu ezitați să folosiți picăturile oculare, pentru a-i calma. Efectele fumatului asupra ochilor Fumătorii riscă să sufere de afecțiuni oculare, nu atât ca urmare a efectului nociv al nicotinei, cât a modului în care fumează. Reprezentantul Asociației Nevăzătorilor Constanța a arătat că fumătorii nu trebuie să rămână cu țigara în gură, mai ales dacă lucrează având capul aplicat. Totodată, cititul în autovehicule în mișcare este considerat ca fiind un stres pentru ochi. „Cititul în tramvai, autobuz, automobil, tren sau pe plajă nu este deloc indicat, din cauza condițiilor de mediu sau zdruncinăturilor care obosesc vederea”, a spus Teodora Sârbu. Protejați-vă ochii în timpul iernii! În timpul iernii, este recomandată protejarea ochilor prin purtarea ochelarilor de soare. „Cazurile de oftalmie a zăpezii, numită și orbirea zăpezii, reprezintă cele mai frecvente probleme cauzate de neprotejarea ochilor de lumina puternică a soarelui. Corneea suferă o arsură, iar pacientul ajunge în situația de a nu mai suporta lumina și lăcrimează des. Pe termen lung, persoanele care se expun excesiv la soare, fără să se protejeze, de exemplu, atunci când sunt la munte, riscă să sufere de afecțiuni ale retinei, inflamații. De aceea este foarte importantă folosirea ochelarilor de soare iarna, mai ales la munte, în zilele însorite, pe pârtie sau în peisajele cu zăpadă”, a mai precizat referentul asociației. În orice afecțiune, este preferabil să se prevină decât să se trateze, motiv pentru care controlul periodic la medicul oftalmolog este recomandat, chiar și atunci când totul pare să fie bine. „Această grijă este cu atât mai importantă atunci când există boli oculare în familie, persoana respectivă are o afecțiune care poate amenința vederea sau ia medicamente care pot avea efecte adverse asupra ochilor, precum cortizonul”, a concluzionat reprezentantul asociației. Alimentația, ca în cazul altor afecțiuni, este de ajutor în menținerea sănătății ochilor. Este recomandat consumul de fructe, legume și pește.