CAZ INCREDIBIL LA CONSTANŢA. Pacienta cu infarct ţinută 4 ore în sala de aşteptare a Spitalului, UMILITĂ din nou de doctori: "M-au dat afară din Spital"

Gresesc daca ma adresez cu domnule doctor? !!!

Acum un an a decedat mama prietenei mele careiai s- a facut in urma unui infarct o interventie aici, in Constanta la spitalul judetean, dar mult prea tarziu, deoarece medicul de garda o d- na doctor cand a vazut si- a pus haina pe ea ca pleaca si nu are timp,noroc ca a avut nepoata in Bucuresti ,care a inceput sa se agite si a venit aici medic de la un spital de- acolo si a operat- o. Spunea prietena mea ca il auzea pe medicul din Bucuresti cum striga la " bravii nostri doctori" " Sunteti niste incompetenti, pana cand o sa tot venim sa va aratam ce sa faceti!" Si asta in varianta in care s- a tot facut reclama sectiei de cardiologie cu dotarile moderne la ultimele standarde pe care le are SJC. Oare cand vom avea si noi parte si de medici de calitate nu numai de sectii???

Răspuns la: Nu sunteți corecți

Adăugat de : !!!, 1 august 2016

1). Domnule ziarist, acum doi ani - ca și acum dealtfel - SCJU Constanța nu făcea parte din programul național de infarct. Nu este...