Caz incredibil la Constanţa: o femeie a ajuns la spital cu crengi de copac înfipte în anus!

Caz incredibil la Constanța: o femeie a ajuns la spital cu crengi de copac înfipte în anus!

Noaptea trecută, o femeie de 47 de ani din Constanța, a ajuns la urgența Spitalului Județean Constanța cu crengi de copac înfipte în anus. Femeia a fost stabilizată și operată de urgență chiar de directorul medical al spitalului, iar în prezent este la terapie intensivă.„Fiind de gardă, am operat-o de urgență pentru că starea ei era destul de gravă. Este o femeie fără domiciliu și de patru zile avea aceste crengi înfipte în anus. Deși am 23 de ani de experiență în chirurgie și am scos tot felul de obiecte din anusul sau abdomenul pacienților, până acum nu am avut un astfel de caz. Se pare că concubinul său ar fi făcut acest gest incredibil! Pacienta este acum la terapie intensivă, însă pentru că aceasta suferă și de sifilis, complicațiile pot apărea oricând. Cel mai grav este că a stat în această situație timp de patru zile”, a declarat pentru Cuget Liber, directorul medical al Spitalului Județean Constanța, dr. Mihnea Avram.