Caz halucinant la Constanţa: O femeie a ajuns la spital cu crengi de copac înfipte în anus!

Caz halucinant la Constanța: O femeie a ajuns la spital cu crengi de copac înfipte în anus!

„Noaptea trecută, am primit o pacientă de 47 de ani, care avea înfipte mai multe crengi de copac în anus. Diag-nosticul stabilit a fost abdomen acut cu corp străin, drept pentru care s-a intervenit chirurgical”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Rodica Tudoran, șefa comparti-mentului de Urgențe a Spitalului Județean Constanța. Pacienta a fost operată de directorul medical al spitalului, care susține că pa-cienta nu are domiciliu și că vinovat de acest gest in-credibil este chiar concubinul ei.„Fiind de gardă, am operat-o de urgență, pentru că starea ei era destul de gravă. Este o femeie fără domiciliu și de patru zile avea aceste crengi înfipte în anus. Deși am 23 de ani de experiență în chirurgie și am scos tot felul de obiecte din anusul sau abdomenul pacienților, până acum nu am avut un astfel de caz. Se pare că partenerul ei ar fi făcut acest gest incredibil! Pacienta este acum la terapie intensivă, însă, pentru că suferă și de sifilis, complicațiile pot apărea oricând. Cel mai grav este că a stat în această situație timp de patru zile “, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul medical al Spitalului Județean Constanța, dr. Mihnea Avram.Medicii au făcut o sesizare la poliție și a fost demarată o anchetă. „La data de 5 martie, ora 9.00, reprezentanții SCJU Constanța au sesizat polițiștii Secției 5 cu privire la faptul că, la Secția Reanimare se află o femeie în vârstă de 47 de ani, care prezintă mai multe leziuni. Au fost demarate o serie de verificări pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii acestora. Femeia în cauză nu a depus plângere până în acest moment”, a declarat Bogdan Păduraru, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța.