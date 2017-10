Caz grav la Spitalul Judeţean Constanţa! Gravidă în 6 luni fără să ştie se zbate între viaţă şi moarte

Caz grav la Spitalul Județean Constanța! Gravidă în 6 luni fără să știe se zbate între viață și moarte

O femeie care a ajuns week-endul care a trecut la unitatea de primiri urgențe mai mult moartă decât vie era de fapt însărcinată în 6 luni. Pacienta a fost stabilizată de echipa de la unitatea de primiri urgențe și transferată pe secția de obstetrică - ginecologie unde a și fost operată de urgență.Contactat telefonic ieri dimineață, șeful secției, dr. Vlad Tica, a declarat, inițial că nu știe foarte multe date despre acest caz.„Știu că pacienta era într-o stare foarte gravă, însă voi afla mai multe detalii în zilele următoare”. Câteva ore mai târziu, medicul a revenit cu o declarație telefonică în care a precizat: „Pacienta a ajuns la spital într-o stare foarte gravă și a intrat imediat în sala de operații. Eu doar am asistat la intervenția chirurgicală care a fost efectuată de dr. Cristurean și încă un medic specialist. Aceasta este în continuare în pericol de moarte, cu o patologie fragilă a cărei cauză rămâne încă necunoscută, însă se pare că este o problemă care îi poate afecta coagularea. Este și acum la reanimare și prognosticul este rezervat. Îmi este imposibil să explic cum o femei de 30 de ani cu 3 copii acasă să nu simtă că este însărcinată, cu atât mai mult cu cât copilul mișca și sarcina nu a înaintat peste menstruație. Din fericire, astfel de cazuri sunt foarte rare”, a declarat șeful secției.La rândul său, doctorul Mihnea Avram, directorul medical al unității sanitare, ne-a declarat că „femeia a ajuns în stare foarte gravă la spital și a fost transferată pe terapie intensivă. Aceasta a fost operată de medicul Viorel Cristurean, medic primar obstetrică - ginecologie, cel care i-a ținut locul doctorului Tica. În prezent, pacienta este stabilă, se simte bine și a născut un copil de 900 de grame. Mama și copilul vor rămâne în continuare sub suprave-ghere medicală.Pe de altă parte, am avut și cazuri în care pacientele nu știau că sunt însărcinate și au aflat abia la 9 luni, adică atunci când au ajuns la spital să nască”, a declarat directorul medical.Acesta a mai precizat că pacienta a ajuns la spital cu preeclamsie severă și că numărul trombocitelor a fost sub limită.Preeclamsia este o complicație care se manifestă începând cu săptămâna 20 de sarcină. Cauza acesteia este dezvoltarea defectuoasa a vaselor de sânge care au rolul de a transmite nutrienții la făt. În acest caz, apare hipertensiunea, iar sângele gravidei este împins cu mai multă forță spre placentă.