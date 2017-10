Medicul de gardă

Cauzele durerilor de genunchi

„Din cauza unor dureri mari de ge-nunchi, am fost la medicul de familie și l-am rugat să-mi dea un tratament. Mi-a recomandat să fac urgent RMN, și după aia tratament. Eu nu am bani pentru așa ceva și aș vrea să știu de ce nu am primit tratament. Cu mulțumiri, Marieta Ailenei”.v v vÎntr-adevăr, mai ales în cazul problemelor reumatice, există pacienți care consideră că, în afara clasicului consult, investigațiile nu-și mai au rostul, fiind convinși că lucrurile sunt clare în privința diagnosticului. Însă, dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, ne-a explicat că în mod special când este vorba despre durerile de genunchi, înainte de stabilirea formulei de tratament, se impun și investigații specifice bolii. Numai medicul specialist se poate pronunța dacă printre investigațiile necesare se numără RMN-ul sau o radiografie. Ulterior descoperirii adevăratelor cauze, specialistul va înmâna pacientului și rețeta corectă, mai ales că sub „pălăria” reumatismului se ascund foarte multe afecțiuni reumatismale.