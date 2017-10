Câţi vor face la fel? Bătrânul care a cumpărat două incubatoare adună bani pentru al treilea

Câți vor face la fel? Bătrânul care a cumpărat două incubatoare adună bani pentru al treilea

Ştire online publicată Joi, 01 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Bătrânul care a strâns din pensie bani pentru a cumpăra două incubatoare, pentru maternitatea din Slatina, adună acum bani pentru al treilea: Câți îi vor urma exemplul?!Ion Mihai Giuran, fost profesor de engleză în Marea Britanie, cel care a donat 21.000 de euro pentru cele două incubatoare pentru bebelușii cu probleme vrea să să strângă bani și să-l cumpere și pe al treilea.“Fiind un bun creștin, sunt convins că așa ne vrea Dumnezeu, să facem bine și să fim buni. Am căutat să aflu cum aș putea și eu să ajut. Și am dat peste doamna doctor Alexe, care mi s-a plâns că n-au incubatoare și dacă cineva ar fi atât de bun să doneze un incubator ar fi minunat. Și eu i-am zis: M-am hotărât, eu vă dau două incubatoare, aveam ceva bani strânși la bancă și nu-mi erau de mare nevoie și așa am hotărât împreună să comandăm aceste două incubatoare"Profesorul Giuran spune că nu se oprește aici. Vrea să mai strângă bani să mai cumpere măcar un incubator pentru bebelușii născuți cu probleme, scrie b1.ro, care face un apel la toți politicienii români responsabili să urmeze exemplul pensionarului Ion Mihai Giuran și să încerce să ajute la dotarea cu aparatură medicală a spitalelor din proximitatea lor.În prezent, bătrânul mai are grijă de două fetițe de trei și patru ani, a căror mamă are probleme de sănătate.„Le-am făcut o cameră frumoasă, bună, cu paturi, cu dulapuri, cu tot ce trebuie”, a mai zis bătrânul.De asemenea, Ion Mihai Giuran vrea să ajute și o persoană cu probleme auditive. Face eforturi deosebite, spune el, pentru a strânge bani să îi cumpere două aparate auditive.