Câte E-uri conţin chipsurile

Despre chipsuri

Trebuie sa recunosc,am fost un mare consumator de chipsuri.Insa de la o vreme,am inceput sa mananc din ce in ce mai putine.Spre marea mea uimire am observat ca incep sa mananc mai multa mancare sanatoasa,de care ma feream cand consumam regulat.Sfatul meu:renuntati la chipsuri toti cei care consuima asa ceva,chiar daca n-o faceti dintr-o data.Si mie mi-a fost greu,dar acum nici nu le mai simt lipsa.O sa vedeti ca pe masura ce va adaptati noului vostru stil de viata,sanatatea voastra o sa se imbunatateasca considerabil.Toate cele bune!:)