Câte carduri de sănătate au rămas nedistribuite

Peste 14 milioane de carduri de sanatate au fost distribuite pana in prezent si au mai ramas de distribuit aproximativ 350.000, dintre care 113.000 la Casa de Asigurari de Sanatate Municipiului Bucuresti (CASMB), arata intr-un comunicat al CNAS.Numarul total de carduri returnate la CASMB de Posta Romana a fost initial de 192.000 de carduri, dintre care au fost distribuite peste 79.000 la ghiseele Casei si prin intermediul medicilor de familie.CNAS precizeaza ca, in prezent, aproximativ 30.000 de carduri sunt blocate in sistem, cele mai multe dintre acestea din cauza tastarii gresite a pin-ului si din cauza scoaterii lor din cititor inainte de confirmarea in sistem a validarii.