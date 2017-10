CĂTĂLIN GRASA, directorul medical al Spitalului Judeţean A INTRAT ÎN DIALOG CU TINE! IATĂ RĂSPUNSURILE la ÎNTREBĂRILE ADRESATE

CĂTĂLIN GRASA, directorul medical al Spitalului Județean A INTRAT ÎN DIALOG CU TINE! IATĂ RĂSPUNSURILE la ÎNTREBĂRILE ADRESATE

Directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Constanța, chirurgula fost prezent în redacția Cuget Liber pentru un dialog online cu cititorii. Te-ai confruntat cu probleme în spital, ai fost nevoit să-ți cumperi medicamente pentru că în spital nu existau, ești nelămurit de ce la Urgențe ești nevoit să aștepți zeci de minute până intri la consultație sau pur și simplu vrei să ceri o opinie medicală? Iată ce a răspuns Cătălin Grasa.- Pentru a fi luate în considerare, întrebările trebuie să fie pertinente, limbajul să fie civilizat și exprimarea cât mai coerentă.1. Buna ziua dle doctor. Intrebarea mea se refera la conditiile de internare din spital. Cand vom avea la Constanta un spital judetean modern si curat de la un capat la altul? discrepanta dintre anumite sectii ale spitalului, unele sunt curate si moderne in timp ce in altele colcaie carcalacii. Cat va trebui sa mai asteptam?2. Domnule director, cum preconizati sa valorificati experienta si profesionalismul medicilor ortopezi de la noua sectie exterioara (legendarul spital de ortopedie) din Eforie Sud.? Cota lor de incredere, gradul lor de apreciere in randul pacientilor din Constanta si judetele limitrofe este intre cele mai ridicate. Informatiile ce vin dinspre cei care lucreaza la acest spital sunt alarmante, in sensul ca se dorerste desfiintarea profilului ortopedic si o data cu asta distrugerea prin dispersarea echipei unice de ortopezi de la SOTRM. .Cine isi asuma raspunderea pentru distrugerea unei astfel de institutii de referinta pentru zona dobrogeana, cu peste 100 de ani de functionare?Oare ce se va intampla cu salariatii SOTRM pe care ziceati ca ii preluati odata cu spitalul si acum sunt nevoiti sa-si caute de lucru...?Domnule Grasa va spun ca este devastator ceea ce se intampla la Urgenta spitalului... degeaba ati renovat acolo si ati pus o gramada de paznici daca eu ca si pacinet care are o urgenta sint nevoit sa stau chiar si o ora pana cand sunt bagat in seama. Saptamana trecuta am crezut ca o sa mor asteptand si in fata mea pe o targa a fost adus un pacient care efectiv urla de durere si a fost lasat acolo. Nu este posibil asa ceva, suntem totusi in secolul XXI dar sistemul este ca in Evul Mediu. De ce nu se face nimic in privinta asta?RĂSPUNSUL ESTE VALABIL ȘI PENTRU RESTUL ÎNTREBĂRILOR LEGATE DE SERVICIUL DE URGENȚĂ.Domnule dr. eu am avut tatal care a decedat pe patul de spital, iar familia a fost pur si simplu obligata sa accepte serviciile funerare ale firmei de la morga spitalului, desi noi puteam aduce din afara. Si in plus, personalul medical nu este deloc intelegator, in conditiile in care o familie a pierdut pe cineva drag. De ce nu sunt lasati oamenii sa aleaga firma cu care sa isi rezolve probelmele, mai ales ca nu ne permitem toti sa platim tarifele de la spital?Nu exista obligativitatea de a accepta serviciile. Este o chestiune optionala. Ceea ce trebuie sa stim este ca acea firma are o oarecare intaietate de adresabilitate catre familia decedatului, pentru ca ei au amenajat spatiul respectiv, facand o investite. Chiar si asa, dvs. puteti apela la orice firma reabilitata si acceptata de catre Primaria Constanta. Nu este obligatoriu sa apelati la serviciile lor, nu au exclusivitate. Transportul persoanelor decedate se face doar de autovehicule omologate de Primarie.Buna ziua. Am avut mama internata la oncologie la spitalul judetean si vreau sa va spun ca nimeni nu se uita la noi daca nu le bagam bani in buzunar. Ceea ce este insa revoltator este ca eu am internat o pe mama cand era in faza terminala si avea dureri ingrozitoare, iar doctorita mi a spus ca mai bine o luam acasa ca sa moara in patul ei si nu in patul spitalului. Ce se intampla in spitalul acesta depaseste orice limita!!De ce suntem tratati in halul asta?D-le dr. si eu am avut tatal internat la oncologie acum un an si mi s-a spus acelasi lucru ingrozitor. Ca ma bine sa il duc acasa, sa moara acolo. Eu totusi ma intreb de ce nu exista un psiholog care sa discute cu bolnavii care sunt in situatia asta disperata si poate chiar si cu familia? Eu am angajat impreuna cu fratii mei un psiholog in privat si a vorbit si cu noi si cu tata.Din pacate sunt afectiuni a caror prognostic este nefavorabil, mai exact decesul pacientului poate surveni la un numar de zile estimat, asa cum este cazul pacientilor oncologici, a caror complicatii si tumori maligne duc la un sfarsit asteptat. De aceea exista in tarile civilizate spitale, asezaminte sociale, pentru pacientii cu tratament in faza terminala. Ca un fel de alinare a suferintei. Nu de putine ori, tratamentul pacinetilor este unul complex fiind necesara o echipa de medici de diferite specialitati, dintre care nu trebuie sa lipseasca psihologul. Si noi avem in spital patru psihologi, dar pentru cele 1200 de paturi sunt relativ insuficieni. Rolul lor este de a completa tratamentul medical sau chirurgical, in special pentru afectiuni ce impun interventii chirurgicale mutilante.Buna ziua. Am 56 de ani si acum o luna am ajuns cu sora mea la urgente, la spital pentru ca avea dureri groaznice in piept si ii amortise partea dreapta. Am asteptat de la 12 de cand am ajuns la spital si pana la ora 5 si dupa aia au dus o la analize. Intre timp, chiar daca am incercat sa ii intreb de starea surorii mele, nu mi s-a spus absolut nimic. Este normal asa ceva?Nu avem si noi draptul sa stim ce se intampla cu rudele noastre bolnave?!!!Domnule director de ce nu faceti in cadrul spitalului un cabinet de stomatologie la care sa nu platim bani grei ca la privat?Ca nu ne permitem toti sa platim 300-400 de euro pentru o singura lucrare!Exista un cabinet de urgente stomatologice, cu preturi de bun simt. Avem si o sectie pentru cazuri grave, ce necesita tratamet, insa nu pentru estetica dentara. Nu vom avea un asemenea cabinet.L-AM AVUT PE TATAL MEU INTERNAT IN REANIMARE,MEDICII DOREAU ZILNIC SA CUMPAR MEDICATIE,DAR CAND O ADUCEAM NU PUTEAM URCA DIN CAUZA PAZNICILOR.PERSONAL L-AM AUZIT IN URMA CU CCA 18 LUNI (LA O TELEVIZIUNE LOCALA)PE ACEL CAPATANA CA V-A INFINTA URGENT UN SERVICIU DE CURIERAT INTRE INTRARE SI SECTIILE CU PATURI ! CONCLUZIE: ESTE JENANTA SI PERICULOASA PTR. PACIENTI ACEASTA INTARZIERE.RĂSPUNS VALABIL ȘI PENTRU ÎNTREBĂRILE LEGATE DE LIPSA MEDICAMENTELOR. Domnule Director, Sunt rezident anul 2 pe radiologie si imagistica medicala. Ce sanse as avea sa ma transfer de la un Spital municipal de urgenta din alt judet, in unitatea dvs.? Motivele sunt de ordin profesional dar si personal, pe care o sa le invoc in cererea de transfer. Multumesc!Trebuie sa aveti acceptului unuia dintre cadrele didactice din cadrul spitalului pe specialitatea pe care activati. Cand aveti acceptul se poate face transferul.Am ajuns de multe ori in spital cu diferite probleme. intrebarea mea este cand va veni ziua in care un pacient va fi bagat in seama de medici si asistente fara sa fie nevoit sa dea bani in prealabil. bunica mea a zacut 2 zile pe un pat de spital, in dureri, fara ca cineva sa+i fi facut macar un calmant sau sa-i fi dat o pastila de durere. abia dupa ce am fost la spital si am dat bani asistentelor au gasit pe acolo o fiola de agolcamin. Este de nedescris dispretul cu care angajatii spitalului se uita la oamenii fara posibilitati financiare.Toti doctorii ginecologi buni au plecat la clinici private. Cine mai asista acum nasterile in spital?Exista specialisti in continuare, care asigura serviciile atat in Urgenta, cat si in clinica pe trei linii de garda. Atat pe obstetrica, cat si pe ginecologie.Pot oferi o oarecare explicatie asupra personalului prin concursurile care se dau , care sunt lipsite de orice obiectivitate( candidatii vorbesc intre ei, se copiaza, iar la oral nu se da nota pe loc , pt a lua cine trebuie, acest lucru il spun deoarece am trait acest lucru participand la un examen de acest gen la scjc, o asistenta care dadea examen ma intreba despre sterilizare, si cum sa nu iei hiv, hepatita b sau c , daca o asistenta nu stie conditiile de sterilizare si pastrare a intrumentarului sterilizat, sa ma gandesc oare ce nu mai stie, mai bine nu mai trec pe la spital). Rugamintea mea este ca examenele sa fie transparente sa nu existe urme de indoiala asupra rezultatelor si sa fie luate de oameni care doresc cu adevarat sa munceasca in sistem chiar si pe bani putini, inca mai sunt si astfel de persoane, dar nu avem loc de pile si relatii.