Cât vor costa serviciile medicale prin sistemul de coplată

sanatatea an colaps

deja platim cas mai platim si coplata cand te duci la spital la urgenta si te internezi trebuie sa sti ca acolo ai nevoie de bani de nu mai bine stai acasa si mori decat an spital mu te mai costa morga asta e anainte cand nasteai si aveai nevoie de un vaccin til faceau fara sa mai ceara bani acum de nu ai bani nu til face nimeni asa ca tie frice sa te duci si la doctor e greu dar asta e sistemul sanitar din ronania platim cas si platim si medicamentele rusine .muncesc de 2 ani an italia dar nu am platit nici o vizita finca sunt asigurata si am dreptul la tot ce anseamna medicina si de calitate nu ceea ce e an romania nu avem nevoie de servici gratuite ci de medicine corecte si respect pentru cei ce platesc cas cred ca e mai bine sa nu platim si sa apelam la asigurarile private si la clinicile private ca suntem tratati bine decat an spitale si atunc sa vedem cine greseste cred ca ministrul sanatati trebuie sa antrebe si poporul cea ce se antampla an spitalele din romania si daca cetateni acestei tari sunt tratati corespunzator. rusine mai bine te tratezi an strainatate ca esti mai sigur .rusine