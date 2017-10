Cât te costă să vizitezi un pacient în Spitalul Judeţean

1

o normala aberatie

Au ajuns sa ceara echipament de protectie de 7 lei, nimic anirmal, in orice alt loc civilizat, dar dilema este alta: ce rost au tiate astea daca colcaie carcalacii prin saloane ??? Cand mi-a nascut sotia cu ani in urma, la vizitele pe care le faceam misunau carcalacii pe lada frigorifica in care tinea mancarea, pe haine, in bai, pe pat, pe podea, un adevarat infern. Colac peste pupaza, in salon cu 3 lauze, toate cu cezariana, nu era lumina la baie !!! LA BAIE !!!!! Cum sa-si faca igiena trei femei operate, in intumeric, printre gandaci ??? Personal am luat.de acasa cele necesare si am reparat pe.riscul meu lumina, dar e normal ? Cu toate platite la.zi, din partea mea, ce am.primit de la spital ca doctorul era privat, cel care a asistat nasterea...??? La al doilea ne-am invatat lectia, am vandut masinaam dat 10 000 lei la un spital privat si a fost la ei ca in filme. Asa ca va rog sa igienizati si gandacii, nu doar vizitatorii, s anu se creada ca faceti discriminari !!