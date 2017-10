Cât te costă consultaţia la medicul de familie, în Constanţa

Cât te costă consultația la medicul de familie, în Constanța

Bolnavii s-au resemnat deja cã trebuie sã scoatã sute de lei din buzunar pentru o consultaþie la un medic specialist. Strâng din dinþi, strâng cureaua, pun bani deoparte ºi reuºesc sã ajungã la un consult mãcar o datã pe an. Zilele acestea au ajuns sã se întrebe dacã vor reuºi sã treacã mãcar de pragul cabinetului medicului de familie. Între medicii de familie ºi insti-tuþiile statului, respectiv Ministerul Sãnãtãþii ºi Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate, se duce un adevãrat rãzboi. Doctorii refuzã sã semneze contractul impus de instituþiile din Sãnãtãte, în baza cãruia le sunt decontate serviciile medicale, motivând cã prevederile actelor legale sunt atât în detri-mentul lor, cât ºi al pacienþilor. Ba chiar spun cã de joi, 9 iunie, vor acorda consultaþii numai contra cost. În replicã, ºefii din Sãnãtate îi acuzã de ºantaj ºi îi sfãtuiesc pe pacienþi sã se mute pe listele celor care nu participã la protest ºi au semnat deja contractul cu CJAS.În Constanþa, ca ºi în restul þãrii, medicii de familie sunt împãrþiþi în douã tabere: cei care refuzã orice colaborare cu statul pânã nu le vor fi respectate doleanþele ºi cei care, deºi nu sunt mulþumiþi, au semnat contractul cu CJAS. Pânã acum, prima „tabãrã" are mai mulþi adepþi, ceea ce înseamnã cã de joi, 9 iunie, cei mai mulþi medici de familie din Constanþa vor percepe taxã pentru consultaþii. „Noi sperãm într-o dezamorsare a situaþiei actuale ºi cã vom semna contractele într-o formã avantajoasã. În caz contrar, aºa cum s-a stabilit de comun acord de cele douã asociaþii ale medicilor de familie, se va percepe un tarif între 30 ºi 50 de lei de consultaþie. Au fost stabilite un tarif minimal ºi unul maximal, pentru a nu ajunge sã ne certãm. În preþul consultaþiei va intra ºi eliberarea documentelor medicale", ne-a declarat dr., preºedintele filialei Con-stanþa a Federaþiei Patronale a Medicilor de Familie. În plus, nu vor elibera nici reþete compensate ºi nici bilete de trimitere. Pacienþii contribuie, totuºi, lunar la fondul asigurãrilor de sãnãtate ºi ar trebui sã beneficieze gratuit de aceste servicii. Sfatul medicului este sã se adreseze CJAS-ului pentru a primi banii înapoi. „Pacienþii pot sã meargã apoi la CJAS Constanþa, cu chitanþele de la medicul de familie ºi de la medicul specialist, cãci va plãti ºi acestuia, dacã nu va avea bilet de trimitere. Sunt asiguraþi, iar CNAS este obligat sã le asigure decontarea serviciilor medicale", a adãugat dr. Silion.Medicii protestatari recunosc cã pacienþii nu se înghesuie sã le treacã pragul în aceste zile. „Dau telefon ºi ne întreabã dacã s-a rezolvat cu ministerul. Le rãspundem cã încã nu ºi ne spun cã vor reveni sãptãmâna viitoare. Oamenii aºteaptã, aºa cum aºteptãm ºi noi", ne-a spus un doctor din municipiu. Alþii sunt indeciºi dacã vor ajunge sã le cearã sau nu bani bolnavilor. „Nu-mi place sã mã gândesc la momentul în care pacienþii vor începe sã plãteascã. Sã sperãm cã în urma întâlnirii dintre Ministerul Sãnãtãþii, CNAS ºi reprezentanþii asociaþiilor vom avea rezultatul protestului", a afirmat dr., vicepreºedintele Asociaþiei Medici-lor de Familie „Tomis".O altã parte din medici susþin cã impunerea tarifelor la consultaþii este un ultimatum ºi, dacã va fi pusã în practicã, va fi pentru scurt timp. „Eu nu cred cã vom ajunge sã percepem tarif. Oricum, mai grav mi se pare dacã va fi semnat Con-tractul-cadru în forma actualã decât dacã se vor plãti consultaþiile douã sau trei zile. Vor fi zilele de joi ºi vineri, când sã spunem cã se vor percepe taxe, apoi luni ºi marþi sunt Rusaliile ºi nu se munceºte, iar pânã la sfârºitul sãptãmânii viitoare se va soluþiona problema. În plus, pa-cienþii vor afla de tarif ºi vor amâna sã vinã la consultaþie", ne-a declarat un medic de familie din Constanþa. În opinia acestuia, bolnavii ar trebui sã fie mai îngrijoraþi de perspectiva cã „rãzboiul" nu va fi câºtigat de medici decât de cea a unui tarif la consultaþii. „Pacienþii trebuie sã înþeleagã cã principalii afectaþi vor fi ei, dacã protestul nu se rezolvã favorabil. Vor primi o reþetã la trei luni, iar medicul va putea sã consulte, în relaþia cu CJAS, doar 20 de pacienþi pe zi. Iar dacã nu se încadreazã în cei 20 de pacienþi, va trebui sã-i programãm dupã câteva sãptãmâni", a adãugat medicul.Pe de altã parte,, preºedintele CJAS Constanþa, susþine cã la nivelul judeþului nostru toþi medicii de familie vor termina prin semnarea actelor, chiar ºi în forma actualã. „Din semnalele mele, vor semna cu toþii", a afirmat acesta ºi a dat drept exemplu faptul cã nu-mãrul celor care au semnat contrac-tul cu statul a crescut considerabil. Dacã luni semnaserã doar 30 de medici, pânã ieri dupã-amiazã sem-naserã deja 77 de medici de familie. Acesta a fost efectul „sugestiei" CNAS cãtre bolnavi de a-ºi alege un alt medic de familie, dintre care sunt de acord cu regulile statului. Lista cu medicii de familie din Constanþa care au încheiat contractul de colaborare cu statul a fost afiºatã pe pagina web a CJAS, respectiv www.casct.ro.