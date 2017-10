Cât ne costă, din toamnă, nepreţuita sănătate

Cât ne costă, din toamnă, neprețuita sănătate

Noul pachet general de servicii medicale acoperite integral din asigurări și tichete de sănătate urmează să intre în vigoare în septembrie. Potrivit proiectului care va fi supus dezbaterii publice, asistență medicală gratuită va fi acordată numai în cazul urgențelor reale și pentru intervențiile chirurgicale. În rest, bolnavii vor scoate bani din buzunar, prin așa numitele „tichete de sănătate”. În „Notă cu privire la definirea pachetului general de servicii medicale din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și introducerea tichetelor pentru sănătate”, dat publicității de Ministerul Sănătății, se specifică faptul că scopul modificării strategiei în domeniul sănătății vizează îmbunătățirea stării de sănătate și creșterea resurselor alocate pentru asigurarea unui sistem de sănătate la nivel european. „A fost identificat un mecanism optim pentru reali-zarea obiectivelor, propus sub denumirea de «tichet de sănătate». Materializarea acestui tichet de sănătate se produce prin participarea asiguratului cu o contribuție personală la plata serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, aplicată exclusiv în momentul efectuării lor”, se stipulează în nota ministerului. Programul de lucru al medicului de familie, redus la șapte ore Conform proiectului de lege, bolnavii vor achita, prin tichetele de sănătate care se vor găsi la furnizorii de servicii medicale, aproape toate tipurile de asistență medicală. În schimbul tichetelor, contribuabilii vor achita la asigurările de sănătate suma de 600 lei pe an, urmând să fie informați de casele județene de asigurări de sănătate în momentul în care au atins plafonul stabilit de minister. Concret, bolnavii vor achita consultațiile în ambulator: o consultație la medicul de familie va costa 5 lei, iar una la specialist, 10 lei. Trebuie menționat că suma acoperă doar consultația, nu și serviciile medicale efectuate. În cazul vizitelor la domiciliu, dacă sunt făcute de medicul de familie în afara programului, pacienții vor achita 15 lei per vizită, iar dacă sunt efectuate de specialist, vor plăti 20 de lei pentru deplasare. Programul normal de activitate al medicului de familie este stabilit, conform proiectului de lege, la șapte ore de muncă pe zi, la cabinet. Ambulanța vă costă 20 de lei, dacă nu aveți o urgență Totodată, bolnavii vor trebui să scoată bani din buzunar și în momentul în care solicită ambulanța. Dacă medicii vor considera că solicitarea nu a avut la bază o urgență și nu se impune transportarea pacientului la spital, deplasarea va costa 20 de lei. Tot atât vor plăti românii și pentru serviciile medicale de la unitățile de primiri urgențe, „doar dacă pacientul nu se internează și nu se încadrează în categoria urgențe”, se arată în nota Ministerului Sănătății. Procedurile de fizioterapie, kinetoterapie și masaj, efectuate timp de 10 zile în ambulatoriul unităților spitalicești, vor costa 50 de lei. Reprezentanții ministerului au luat în calcul câte patru proceduri pe zi. În ceea ce privește spitalizarea, au fost stabilite prețuri diferențiate și la acest capitol. Spitalizarea de zi va costa 10 lei, dar bolnavul trebuie să fie pregătit să achite și contravaloarea investigațiilor necesare. Astfel, pentru fiecare analiză de laborator va plăti 1 leu, pentru investigațiile radiologice și explorările funcționale, câte 5 lei, pentru investigațiile tomografice computerizate, sumele variază între 50 și 100 lei, în funcție de necesitatea folosirii substanței de contrast. De asemenea, RMN - urile (investigații paraclinice cu rezonanță magnetică) vor costa între 100 și 200 lei, angiografia 150 lei, iar scintigrafia (tehnică medicală bazată pe detectarea radiațiilor emise de o substanță radioactivă introdusă în organism) 100 lei. Spitalizarea de câteva zile va costa 50 de lei, cu mențiunea că intervențiile chirurgicale efectuate sunt gratuite. Confortul se plătește Pentru a avea confort în spital, bolnavii vor trebui să dea niște bani în plus, reprezentanții ministerului afirmând că nu există o limită impusă, ci „fiecare spital stabilește tarife proprii pentru condiții mai bune de confort peste cele standard”. În cazul internării în sanatorii, bolnavii vor achita între 35 și 40% din valoarea serviciilor medicale efectuate, iar pentru intervențiile stomatologice vor plăti până la 40% din valoare. Vor fi scutiți de la plata unor contribuții persoanele sărace, pensionarii cu venituri sub 700 lei/lună, copiii până la 18 ani, șomerii, revoluționarii, veteranii de război, persoanele cu dizabilități, personalul sanitar și femeile gravide, dar numai pentru serviciile aferente sarcinii.