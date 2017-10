Cât mai valorează o viaţă? 45.000 de euro

Cât mai valorează o viață? 45.000 de euro

Are 25 de ani și se luptă să trăiască. În loc să plănuiască excursii la munte sau ieșiri în oraș cu prietenii, Adela Gabriela Ene încearcă să strângă bani pentru o intervenție chirurgicală complicată, de care are nevoie și care poate fi realizată numai în străinătate. „Totul a început în urmă cu șase ani, când, pentru prima oară, am leșinat. Mi-am pierdut cunoștința pentru câteva momente. După trei săptămâni am fost internată la Spitalul de Neuro-Chirurgie Obreja și după efectuarea mai multor analize, precum RMN, CT, angiografie și electroencefalogramă, mi s-a dat diagnosticul de cavernom”, povestește tânăra. Cavernomul este o afecțiune rară, constând în apariția mai multor „ghemuri” vasculare, care duc la hemoragii craniene, cefalee și crizele jacksoniene (spasme ale mușchilor de la mâna și piciorul drept). În țara noastră, persoanele depistate cu această afecțiune nu au șanse prea mari de supraviețuire, căci malformația se dezvoltă în apropierea centrilor nervoși ai creierului, iar intervențiile chirurgicale sunt dificile și cu puține șanse de reușită. Adela Gabriela a fost diagnosticată cu cavernom frontotemporal stânga și cavernom emisfer cerebelos dreapta. „Viața mea a devenit un chin” În ultimul timp, afecțiunea s-a agravat. „Din cauza crizelor jacksoniene pe care le fac pe partea dreaptă, viața mea a devenit un chin. Nu pot pleca singură pe stradă, căci îmi este teamă să nu fac vreo criză. În urmă cu trei săptămâni, cavernomul a sângerat. De atunci, crizele au devenit tot mai dese, am tulburări de vedere și mi se încălzește zi de zi partea dreaptă a corpului foarte tare”, a mai spus fata. Are nevoie urgentă de operație, mai ales că au început să apară și sângerări craniene. Dar o astfel de intervenție chirurgicală efectuată în țara noastră are un risc de peste 80% ca pacientul să rămână paralizat pe partea dreaptă. „Am cerut părerea specialiștilor neurochirurgi și cu toții mi-au spus același lucru: intervenția nu poate fi făcută în România, riscurile sunt prea mari. Cu ajutorul lui Bogdan Curelea, care a avut o problemă asemănătoare, am aflat de Clinica INI din Hanovra, Germania, unde este aparatura necesară efectuării unor investigații, iar șansele de reușită sunt de peste 90%”, ne-a mai spus Adela. Pentru a ajunge însă la clinica din străinătate, fata are nevoie de ajutor financiar. A strâns până acum 5.000 de euro, dar mai are nevoie de 45.000 de euro, iar pe 7 noiembrie a fost programată pentru operație la Hanovra. „Am nevoie de ajutorul vostru. Fac un apel la sufletele oamenilor. Orice ajutor, oricât de mic, mă poate ajuta să trăiesc. Niciodată în viața mea nu m-am gândit că voi fi pusă în situația de a cere celor din jurul meu milă și bani. Vreau să trăiesc! Vă rog să mă ajutați”, transmite Adela Gabriela celor care îi pot întinde o mână de ajutor. Pentru a strânge mai repede banii, ea a obținut două numere de teledon în rețeaua Romtelecom: 0900.900.910 pentru 10 euro și 0900.900.930 pentru 3 euro. Totodată, sunt puse la dispoziție mai multe conturi bancare, la diverse bănci, toate pe numele Constantina Popescu (mama bolnavei): RO55 RNCB 0066 0047 2198 0001 (EUR) BCR București, RO16 RNCB 0437 0047 2198 0001 (RON) BCR București, RO06 BRDE 410SV 8857 0394 100 (EUR) BRD București, RO51 BRDE 441SV 0067 1154 510 ( RON) BRD București, RO26 INGB 0000 9999 0021 0836 (RON) ING București, RO76 INGB 0000 9999 0211 3658 (EUR) ING București. Datele de contact ale tinerei sunt: telefon 0723/300.642 și e-mail adela20092000@yahoo.com.