Cât mai rezistă Spitalul CFR Constanţa? "Ne primim leafa pe suferinţa oamenilor"

Cât mai rezistă Spitalul CFR Constanța? "Ne primim leafa pe suferința oamenilor"

Din perioada iunie - iulie, Spitalul CFR Constanța a pierdut planul de eșalonare a datoriilor către ANAF. La peste 3 milioane lei a ajuns suma datorată, iar conducerea instituției susține că lucrurile nu merg în direcția potrivită.„Acum câteva luni am reușit să mai achităm din datoriile către ANAF, dar am făcut mari datorii către furnizori. Când am început să achităm din nou către aceștia, am rămas iarăși în urmă față de ceilalți. Problema cea mai mare sunt dobânzile și penalitățile către ambele părți care efectiv ne sufocă.Adresabilitatea pacienților este în continuare scăzută, având în vedere că de la contractul cu Casa care prevede 340 de pacienți, noi abia ajungem la 300 pe lună.Momentan, avem bani pentru a achita salariile medicilor, însă suntem totuși un spital cu specific de chirurgie gastrointestinală și acest lucru presupune costuri destul de mari. La rectificarea de buget nu am mai primit nici un ban, tocmai pentru că nu ne-am îndeplinit contractul cu Casa.Eu am propus un plan de restructurare care cuprinde părăsirea portului și strămutarea activității în celelalte două clădiri ale spitalului, însă cine a trebuit să accepte nu a acceptat”, a precizat dr. Dorel Oprea, managerul Spitalului CFR Constanța.Reparații din banii sponsorilorNici celelalte cadre medicale nu văd cu ochi buni situația spitalului și nici întoarcerea instituției la Ministerul Transporturilor.„Am ajuns să plătim noi, ca medici, până și pentru mânușile folosite în spital sau la operații, pansamente, soluții perfuzabile sau dezinfectantele.Am ajuns să ne bucurăm că avem pacienți care trebuie operați. E groaznic dacă ne gândim că ne primim leafa pe suferința oamenilor. Nimeni nu se gândește la anii de pregătire și de muncă, am ajuns să fim plimbați și mutați de la un minister la altul degeaba”, ne-a spus un cadru medical.Un altul susține că doar cu ajutorul sponsorilor s-au mai putut face oarece schimbări la nivelul spitalului, și acestea doar pe jumătate.„Am avut ceva sponsorizări și s-a refăcut acoperișul, dar vede toată lumea cum arată pereții și care sunt condițiile. Nu putem să dăm la nesfârșit cu var peste pereții care se dezintegrează și să ne facem că e totul ok”, a spus medicul.Cel mai grav este că, din cei 300 de pacienți internați în spital, 40% suferă de cancer digestiv și necesită intervenții chirurgicale și spitalizare de lungă durată, deci condiții umane de tratament.Cu toate acestea, ei spun că aleg acest spital pentru că nu oferă „atenții” cadrelor medicale.„Am fost operată de cancer de două ori la dr. Oprea și niciodată nu am fost în situația în care să nu aibă grijă de mine, de la doctori la asistente.Aici nu te lasă să mori cu zile și nici nu trebuie să le îndeși buzunarele cu «atenții» ca să te trateze cum trebuie”, ne-a declarat o pacientă de 57 de ani, internată în spital.