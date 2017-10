Cât mai e şpaga în spital şi de ce aşteaptă pacienţii ore întregi să fie consultaţi?

3

Mafia din sistem

ce minciun ca sa fi dr in romani tb sa dai 10.000 de euro pe un post si 3000 euro anual la seful de sectie alfel zbori. Majoriatea care pleac inafar sunt dr tineri care nu au loc in sistemul corupt asa ca intrebarea care trebuie pusa este de ce se cere spaga la angajae la dr.10.000 de euro si 3000 euro /an ca sa ramana pe psota alfel zboara si 3000 euro la asistente pt un post si 1000 euro /an ca sa nu fie apoi data afara ? ce raspuns are ? si daca nu sunt multumiti sa plece sa-si faca clinica privata . voi vedeti ec esxroci sunt 50% din ei au si clinica privata mai eau deacola 20-60 milioane acolo stau 6-7 ore pe zi si muncesc si la sta vine sta 1/2 -1 ora dau rasol au draci si nu consulta decat 10 pacienti pe zi repede cate 1-2 min , dar nu uita sa te trimita la clinica sa privata unde iti mai ea 10 milioane si unde te consulta bine , deci se poate sa fie dati afara din sistem cine muncesc si la sta si la privat si sa returneze toti bani incasati de la stat pt ca chiuleau si fugeau la clinica privata, si ani de pensie taiati plus despagubiri si penalitati sa se sature sa minta ca mor de foame. pana si la o infirmiera barancardier se cere 1000 euro pt un post si 300 euro p an ca sa nu fie dat afara . Pai si atunci cum mint ca nu au cadre cand au timp sa munceasca si la privat si sa aibe si tupeu sa ceara spaga la angajare insemna ca sunt preamulti in sistem si foarte multi someri alfel nimeni nu lear da spaga iar aia care pleaca afara 90% sunt tineri dr care nu au avut bani de spaga sau nu au dorit sa dea genile au fugit au ramas gandaci prosti in sistem. Daca aduci o comisie din Berlin si Londra si Paris una mixta de 30 de dr si ii testeaza pe cei din Romania o sa razi si plangi tragedie comica doctori profesori conferentiari eau 1-4 nota si rezidenti si dr tineri 9-10 . Ca si Brancusi a plecat si cand s-a intors a spus , v-am lasat saraci si prosti , v-am gasit mai saraci si prosti. Toate geniile Romaniei su fost nevoite de 6000 de nai sa paraseasca tara nu au avut loc de Mafie si de prosti, saracia este inprimul rad procesul analfabetismului si polilor mintale ale unei nati. Citat Mircea Eliade , Cioran din Paris Romanii sunt bolnavi psihic , am cautat un model de gandire si pt romani nu am gasit , orice natie are un model de gandire in cazul romanilor nu este decat vid o lipsa profunda de educati si un fond puternic de boli psihice. Nici Cioran nu a avut loc in Romania , nici Coandar Traiesc in UK nu suport bolnavii psihici si analfabeti aici am gasit oameni normali si geni in Romania nu este mizerie cat este mizerie umana pe baza unei leni patologice si probleme psihice grave . Mai sa nu furati operele lui Brancusi de la Paris sau USA dupa jaful din Olanda. Oare in Romania mai exista vrun original Grigorescu Tonita sau numai chiciuri false in muzee ??? Rog presa sa solicite experti din UK Italia Spania Franta Grecia Rusia Germania sa verifice operele din Romania ca sigur nu mai exista sunt inlocuite cu chiciuri sa se faca si proba de carbon si ADN.